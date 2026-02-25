El mal estado del parque Bolívar de Bucaramanga. Es un desierto

Bucaramanga

El tradicional Parque Bolívar, entre las calles 37 y 39 y las carreras 22 y 23 de Bucaramanga, vive sus peores épocas, a pesar de que la alcaldía ha promocionado una estrategia para mejorar el aseo, la seguridad y el aspecto de la ciudad.

Vecinos del barrio Bolívar informaron a Caracol Radio que ahora la novedad, en el declive del parque es el mal estado del área de los juegos infantiles.

El piso sintético, una especie de gramilla ubicada, se levantó de forma parcial. David León, padre de familia que acostumbra a llevar a sus hijas al parque, pasó un derecho de petición a la alcaldía informando del mal estado de los juegos. Dice que el concejal Luis Ávila fue hasta el lugar. De allí retiraron uno de los aparatos que representaba peligro.

Aunque la alcaldía ha informado que se contrataron 700 personas para trabajar en el cuidado de Bucaramanga, el parque sigue siendo un “desierto”, aseguran los habitantes del sector.

Las áreas verdes no existen. El pasto se secó hace rato. La Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, ha sido interpelada por su responsabilidad en el cuidado del parque. Resulta contradictorio que la autoridad ambiental de la región tenga su edificio central, frente al parque y los espacios donde hace sus ferias, como la de negocios verdes, no tenga vegetación.

Caracol Radio Ampliar Caracol Radio Cerrar

La CAR regional asegura que no puede invertir en el parque pues se sale de sus funciones; sus voceros argumentan que la tarea de mantenerlo es plenamente de la alcaldía de Bucaramanga.

Durante la administración de Jaime Beltrán se anunció la firma de un convenio que iba a permitir que las empresas de Bucaramanga ayudaran a la conservación de los parques en una especie de Plan Padrino. En el caso del parque Bolívar, nunca se vieron resultados.

Lea también: Un extranjero es expulsado cada tres días en Bucaramanga

Otro de los hechos que incomodan al vecindario es que la carrera 23 y la calle 37 se convirtieron en espacios ocupados por carros particulares y motocicletas estacionados de forma permanente. En el sector, hay varias señales de tránsito de prohibido parquear.

Caracol Radio Ampliar Caracol Radio Cerrar

Para completar, la emblemática escultura del Libertador, obra del maestro Óscar Rodríguez Naranjo está incompleta desde hace varios meses cuando un habitante de calle desprendió la lanza.

El objeto se guardó en una de las torres de apartamentos que hay en el sector, hasta que la Policía fue por ella. En su momento, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga prometió, como le toca, trabajar en el asunto, pero hasta ahora nada de acciones para que la obra de arte vuelva a su estado natural.