Didier Moreno destaca el carácter del Medellín tras avanzar en Libertadores

Deportivo Independiente Medellín aseguró su paso a la fase 3 de la Copa Libertadores luego de empatar 0-0 frente a Liverpool Fútbol Club en el estadio Atanasio Girardot, resultado que le permitió imponerse en el global de una serie exigente.

Tras el compromiso, Didier Moreno habló con ESPN y valoró el trabajo del grupo para sacar adelante la llave. “Una llave muy jodida, un rival muy complicado, pero creo que supimos trabajarla, hacer un partido muy inteligente allá y hoy aquí era cerrarlo. Era más con el corazón, porque realmente lo necesitábamos. El equipo y el grupo se entregó y compitió como tenía que ser”, afirmó el mediocampista.

El volante también reconoció las dificultades que planteó el conjunto uruguayo, especialmente en el duelo de vuelta disputado bajo una intensa lluvia en Medellín. “Sabíamos que iba a ser así. Un equipo, pese a ser uruguayo, intenta jugar también y lo hacen de muy buena manera. Un digno rival, nos complicaron, pero creo que supimos competir como se tenía que hacer en esta llave y somos justos vencedores”, expresó.

En el segundo tiempo, Liverpool adelantó líneas y apostó por el juego directo y los centros al área, generando momentos de tensión para el equipo dirigido por Alejandro Restrepo. Sin embargo, el DIM resistió la presión, sostuvo la ventaja conseguida en la ida y selló su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

Con este resultado, el conjunto antioqueño quedó a un paso de la fase de grupos y ahora espera rival para continuar su camino en el certamen internacional.