EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partido Medellín vs. Liverpool (Uru) por Copa Libertadores
El Poderoso buscara mantener esa ventaja contra el equipo uruguayo para clasificar a fase de grupo de la libertadores.
Independiente Medellín buscara aprovechar el resultado obtenido en la ida para cerrar a su favor esta serie de clasificación de la Copa Libertadores, mientras que Liverpool intentará dar la sorpresa y voltear las papeletas en condición de visitante.
El Medellín logró un resultado clave en el choque de ida, ya que un gol en el tiempo de descuento de la segunda mitad le otorgó una merecida victoria por 1-2 en Uruguay.
El entrenador del equipo de la montaña Alejandro Restrepo, sabe que el objetivo principal es llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ello en el partido anterior utilizó una alineación alterna en su reciente compromiso en liga, con la que rescató un empate (2-2) ante Llaneros.
Liverpool no pudo aprovechar el apoyo de su gente en la ida y fue superado tanto en el marcador como en el juego, cosechando una derrota que se suma a su pobre inicio de 2026, que lo ha visto ganar apenas uno de sus primeros cinco compromisos oficiales.
Convocados de Independiente Medellin
Siga la transmisión del partido EN VIVO
Siga acá el minuto a minuto del partido
Partido en Tramite
El Medellín intenta complicar al Liverpool con transiciones verticales por las bandas.
Tarjeta para el Medellín
Kevin Mantilla es amonestado por cometer infracción
Minuto de hidratación
IND.Medellín (2) 0-0 (1) Liverpool
Tiro libre a favor del DIM
Cobra Frank Fabra que sale desviado el remate
Partido detenido
Falta dura que comete Santiago Strasorier sobre el extremo Léider Berrío
El Medellín toma el balón
El poderoso sube su bloque ofensivo para generar aproximaciones de peligro.
Posesión dividida
Ambos equipos intentan atacar por medio de contra golpes.
Partido en Tramite
Posesión del balón dividida.
Inicia el partido
IND.Medellín (2) vs (1) Liverpool
Equipos al terreno de juego
Actos protocolarios
Titular de Liverpool
Titular de Medellín
Vestuario listo del Medallo
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Partido de la Copa Libertadores Fase 2 - Vuelta
IND.Medellín (2)-(1) Liverpool M. (Uru)