EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partido Medellín vs. Liverpool (Uru) por Copa Libertadores

Independiente Medellín buscara aprovechar el resultado obtenido en la ida para cerrar a su favor esta serie de clasificación de la Copa Libertadores, mientras que Liverpool intentará dar la sorpresa y voltear las papeletas en condición de visitante.

El Medellín logró un resultado clave en el choque de ida, ya que un gol en el tiempo de descuento de la segunda mitad le otorgó una merecida victoria por 1-2 en Uruguay.

El entrenador del equipo de la montaña Alejandro Restrepo, sabe que el objetivo principal es llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ello en el partido anterior utilizó una alineación alterna en su reciente compromiso en liga, con la que rescató un empate (2-2) ante Llaneros.

Liverpool no pudo aprovechar el apoyo de su gente en la ida y fue superado tanto en el marcador como en el juego, cosechando una derrota que se suma a su pobre inicio de 2026, que lo ha visto ganar apenas uno de sus primeros cinco compromisos oficiales.

