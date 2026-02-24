Hable con elPrograma

Copa Libertadores

EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partido Medellín vs. Liverpool (Uru) por Copa Libertadores

El Poderoso buscara mantener esa ventaja contra el equipo uruguayo para clasificar a fase de grupo de la libertadores.

Independiente Medellín buscara aprovechar el resultado obtenido en la ida para cerrar a su favor esta serie de clasificación de la Copa Libertadores, mientras que Liverpool intentará dar la sorpresa y voltear las papeletas en condición de visitante.

El Medellín logró un resultado clave en el choque de ida, ya que un gol en el tiempo de descuento de la segunda mitad le otorgó una merecida victoria por 1-2 en Uruguay.

El entrenador del equipo de la montaña Alejandro Restrepo, sabe que el objetivo principal es llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ello en el partido anterior utilizó una alineación alterna en su reciente compromiso en liga, con la que rescató un empate (2-2) ante Llaneros.

Liverpool no pudo aprovechar el apoyo de su gente en la ida y fue superado tanto en el marcador como en el juego, cosechando una derrota que se suma a su pobre inicio de 2026, que lo ha visto ganar apenas uno de sus primeros cinco compromisos oficiales.

Convocados de Independiente Medellin

Siga la transmisión del partido EN VIVO

Siga acá el minuto a minuto del partido

32'

Partido en Tramite

El Medellín intenta complicar al Liverpool con transiciones verticales por las bandas.

27'

Tarjeta para el Medellín

Kevin Mantilla es amonestado por cometer infracción

22'

Minuto de hidratación

IND.Medellín (2) 0-0 (1) Liverpool

21'

Tiro libre a favor del DIM

Cobra Frank Fabra que sale desviado el remate 

 

20'

Partido detenido

Falta dura  que comete Santiago Strasorier sobre el extremo Léider Berrío

15

El Medellín toma el balón

El poderoso sube su bloque ofensivo para generar aproximaciones de peligro.

 

10'

Posesión dividida

Ambos equipos intentan atacar por medio de contra golpes.

5'

Partido en Tramite

Posesión del balón dividida.

0'

Inicia el partido

IND.Medellín (2) vs (1) Liverpool

0'

Equipos al terreno de juego

Actos protocolarios

Titular de Liverpool

Titular de Medellín

Vestuario listo del Medallo

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Partido de la Copa Libertadores Fase 2 - Vuelta

IND.Medellín (2)-(1) Liverpool M. (Uru)

