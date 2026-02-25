Deportivo Pereira ya no jugará en el Estadio Centenario de Armenia, tras la muerte de un hincha

Armenia

El pasado viernes 20 de febrero se registraron hechos de alteración del orden público en la ciudad donde el caso más grave involucró a hinchas del Deportes Quindío que presuntamente atacaron a hinchas del Deportivo Pereira.

La situación dejó un hincha muerto y otros tres heridos por lo que incluso las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes brinden información que permita la captura de los responsables.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla García informó que es una decisión desafortunada para quienes son seguidores del fútbol, sin embargo, tras la situación que se vivió en la ciudad determinaron cancelar el acuerdo que permitía al equipo profesional de fútbol Deportivo Pereira jugar en el estadio Centenario, las fechas correspondientes a su participación en la Liga BetPlay Dimayor.

“Teníamos la alternativa de mostrar a Armenia a nivel nacional, de que la gente viniera, Era nuestra intención primaria y más con el Deportivo Pereira, una ciudad que nos abrió las puertas en la época del terremoto y que era nuestra obligación moral facilitarlo teniendo en cuenta las reparaciones que tiene el Hernán Ramírez Villegas", mencionó.

Explicó que dentro de los establecido en el contrato existe una cláusula que especifica que a la menor alteración del orden público por parte de la hinchada, se haría inmediata la cancelación unilateral del contrato de préstamo para el Deportivo Pereira.

“Es así que dentro de lo establecido en el contrato y teniendo en cuenta la situación que se ha vivido, no solamente en Armenia, sino en Colombia a raíz de estos mal llamados hinchas, hay una cláusula donde dice que a la menor alteración del orden público por parte de la hinchada, se haría inmediata la cancelación unilateral de este contrato de préstamo para el Deportivo Pereira", indicó.

Añadió: “Lo que sucedió en los días anteriores, la muerte de un hincha del Deportivo Pereira a manos de otros en las situaciones y las circunstancias que se presentaron, es absolutamente inconcebible en una ciudad capital y mucho más cuando está disfrazada con el ambiente del fútbol”

Recordó que todo apunta a garantizar la seguridad ciudadana y evitar nuevos hechos de violencia en la ciudad entendiendo que tras una muerte de un hincha llegan las retaliaciones.