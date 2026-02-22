Ofrecen recompensa de hasta 20 millones de pesos por homicidio de hincha en Armenia

Armenia

Recordemos que un hincha del Deportivo Pereira identificado como Kevin Andrés Osorio Salazar de 26 años de edad, resultó gravemente herido con arma blanca cuando fue atacado por hinchas del Deportes Quindío quienes los interceptaron cuando pretendían llegar al estadio centenario de la ciudad para el partido entre el Deportivo Pereira y Pasto.

Aunque la víctima fue trasladada al hospital San Juan de Dios de la ciudad para la atención médica correspondiente, perdió la vida tras la gravedad de las lesiones.

Precisamente se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad entre la administración municipal y la Policía con el objetivo de definir las medidas frente al lamentable hecho.

El alcalde de la ciudad, James Padilla García informó que ofrecerán una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita esclarecer los hechos violentos ocurridos en la noche del viernes 20 de febrero, en los que perdió la vida un hincha y tres personas más resultaron lesionadas.

“Trabajando para dar con el paradero y posterior captura de unas personas que realizaron unos actos vandálicos ocasionándole la muerte a un hincha del equipo deportivo Pereira y lesionando a tres personas más en hechos que se presentaron, Estamos trabajando, ofreciendo una recompensa hasta 20 millones de pesos", mencionó.

Fue claro que avanzan en las respectivas investigaciones como la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque.

Envío un llamado especial a la tolerancia y a que el fútbol no se convierta en actos de violencia para evitar casos tan lamentables como el ocurrido en la ciudad.

“Invitamos a las personas que tengan información que nos puedan brindar y que sea importante para dar con el paradero de estos delincuentes, hasta 20 millones de pesos. Seguimos trabajando, desafortunadamente son hechos que ligan a una fiesta como es el fútbol a diferentes integrantes de barras de estos equipos y que desafortunadamente terminan en estos hechos tan lamentables, no solamente para las familias y sino para nosotros los habitantes del municipio de Armenia", resaltó.

Agregó: “Esto no se puede permitir en el municipio, seguiremos trabajando para mantener el orden, la paz y la tranquilidad para las personas de nuestra ciudad de Armenia. Por esta razón llamamos a la tolerancia, llamamos al respeto, a una sana convivencia para seguir manteniendo el orden en una ciudad tan linda como la nuestra que es Armenia".

Esta semana se llevaría a cabo la comisión local de fútbol con el objetivo de revisar la situación y establecer eventuales medidas sobre el préstamo del estadio al deportivo Pereira entendiendo que se realizan reparaciones en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.