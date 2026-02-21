Hincha del deportivo Pereira murió por ataque con arma blanca en Armenia

Armenia

Un hecho lamentable se registró en la noche del viernes 20 de febrero en la ciudad de Armenia cuando se originó un enfrentamiento entre hinchas en el marco del encuentro deportivo entre el Deportivo Pereira y Pasto en el Estadio Centenario de la ciudad.

Un joven hincha del Deportivo Pereira resultó gravemente herido con arma blanca cuando fue atacado por al parecer hinchas del Deportes Quindío quienes los interceptaron cuando pretendían llegar al estadio para disfrutar del partido.

Aunque la víctima fue trasladada al hospital San Juan de Dios de la ciudad para la atención médica correspondiente, perdió la vida tras la gravedad de las lesiones.

Desde la secretaría de Gobierno de la ciudad informaron que junto con la Policía establecerán mesa de trabajo para analizar la situación.

A través de la cuenta de Instagram de la barra del Deportivo Pereira Lobo Sur lamentaron la muerte del joven kevin y expusieron:

“Hoy el fútbol se queda en silencio…🕊️🎗️En un acto de cobardía ocurrido en la ciudad de Armenia, se apagó la vida de Kevin, un joven que seguramente tenía sueños por cumplir, metas por alcanzar y muchas historias aún por escribir.Kevin no iba a hacer daño, no iba a pelear, no iba a lastimar a nadie…Kevin solo quería llegar al Estadio Centenario para hacer lo que miles hacemos cada fin de semana: alentar con el alma al Deportivo Pereira.Duele.Duele pensar que un camino que debía estar lleno de cantos y pasión terminó en tristeza.Duele imaginar a su familia, a sus amigos, a quienes hoy sienten un vacío imposible de explicar.El fútbol debería unirnos, abrazarnos, hacernos celebrar… nunca despedirnos.DESCANSA EN PAZ GUERRERO”.

Reporte de la Policía del Quindío

“Sobre las 04:00 de la mañana se presentó el deceso en el Hospital Universitario San Juan de Dios, de Kevin Andrés Osorio Salazar de 26 años de edad, quien fue remitido la noche anterior del Hospital del Sur, y fue lesionado con arma cortopunzante en un acto de intolerancia mediante una riña que se presentó sobre la carrera 18 con calle 48 al sur de la ciudad.

Por otra parte, resultó lesionada otra persona de 19 años de edad, quien no presenta mayor gravedad; es de resaltar que, esta riña se habría presentado entre seguidores del Deportivo Pereira y el Deportes Quindío.

Los actos urgentes fueron asumidos por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes junto a funcionarios de Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación se encuentran realizando la respectiva investigación para capturar a los responsables".

Es importante mencionar que el deportivo Pereira actualmente juega de local en el estadio Centenario de Armenia por las reparaciones de las que es objeto el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.