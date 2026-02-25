Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 feb 2026 Actualizado 15:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Capturan a presunto asesino de joven líder indígena Wounaan en Buenaventura, Valle

El crimen ocurrió en noviembre de 2025 en medio de un presunto hurto en el barrio Pueblo Nuevo

Capturan a presunto asesino de joven líder indígena Wounaan en Buenaventura, Valle

Capturan a presunto asesino de joven líder indígena Wounaan en Buenaventura, Valle

Tres meses después del crimen, las autoridades confirmaron la captura del presunto responsable del asesinato de Niver Membache Piraza, joven líder social e integrante de la guardia indígena del pueblo Wounaan.

El homicidio ocurrió el 27 de noviembre de 2025 en el barrio Pueblo Nuevo, en el Distrito de Buenaventura, cuando el joven de 21 años compartía con su familia. Según la investigación, fue atacado con un arma cortopunzante, sufriendo graves heridas en el cuello. En el mismo hecho también resultó herida otra persona que lo acompañaba.

De acuerdo con las autoridades, el ataque se habría presentado en medio de un hurto.

Tras labores de seguimiento e investigación, la Policía logró la captura de Ángel Stiven Rojas Mosquera, alias “Ángel”, señalado como presunto responsable del asesinato.

“Tenemos este capturado por el delito de homicidio, por lo que se esclarece este crimen”, confirmó el coronel Carlos Andrés Losada, comandante (e) del Distrito Especial de Policía Buenaventura.

Organizaciones sociales y comunidades indígenas habían pedido avances en la investigación por el asesinato del joven líder.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir