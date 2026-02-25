Capturan a presunto asesino de joven líder indígena Wounaan en Buenaventura, Valle

Tres meses después del crimen, las autoridades confirmaron la captura del presunto responsable del asesinato de Niver Membache Piraza, joven líder social e integrante de la guardia indígena del pueblo Wounaan.

El homicidio ocurrió el 27 de noviembre de 2025 en el barrio Pueblo Nuevo, en el Distrito de Buenaventura, cuando el joven de 21 años compartía con su familia. Según la investigación, fue atacado con un arma cortopunzante, sufriendo graves heridas en el cuello. En el mismo hecho también resultó herida otra persona que lo acompañaba.

De acuerdo con las autoridades, el ataque se habría presentado en medio de un hurto.

Tras labores de seguimiento e investigación, la Policía logró la captura de Ángel Stiven Rojas Mosquera, alias “Ángel”, señalado como presunto responsable del asesinato.

“Tenemos este capturado por el delito de homicidio, por lo que se esclarece este crimen”, confirmó el coronel Carlos Andrés Losada, comandante (e) del Distrito Especial de Policía Buenaventura.

Organizaciones sociales y comunidades indígenas habían pedido avances en la investigación por el asesinato del joven líder.