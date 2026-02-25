Capturan a presuntos fleteros en Engativá: uno de los capturados ya había estado en la cárcel

Uniformados de la Policía Metropolitana de la localidad de Engativá lograron la captura de dos hombres por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje, fueron alertados por la ciudadanía sobre el robo del que estaba siendo víctima un hombre de 60 años mediante la modalidad de fleteo. De manera inmediata, se activó un plan candado que permitió interceptar a los presuntos delincuentes en el barrio Santa María del Lago.

Estas personas, mediante el uso de armas de fuego, siguieron a la víctima luego de salir de una entidad bancaria y, cuando llegaba a su lugar de trabajo, lo abordaron e intimidaron, despojándolo de un maletín donde tenía el dinero.

Durante el procedimiento se les halló en su poder un arma de fuego, se recuperó la suma de 30 millones de pesos que minutos antes habían hurtado a la víctima y se inmovilizó la motocicleta que habían utilizado para cometer el fleteo.

Los capturados, de 35 y 36 años de edad, y los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Una de estas personas registra antecedentes por el delito de hurto y estuvo en la cárcel en dos ocasiones, en los años 2017 y 2020; además, registra una orden de captura vigente por fuga de presos.