Policía frustra un intento de fleteo por $17 millones en el norte de Bogotá: dos hombres capturados

Uniformados de la estación de Policía en Usaquén frustraron un intento de fleteo al norte de Bogotá.

Dos hombres habrían intentado hurtar a una ciudadana que había retirado 17 millones de pesos de una entidad financiera aledaña a un centro comercial del barrio Santa Bárbara.

Los presuntos delincuentes seguían en una motocicleta a la mujer, que se transportaba en un vehículo de alta gama, como reportó la Policía de Bogotá.

Los uniformados interceptaron la motocicleta y al abordarla, uno de los hombres se dio a la fuga. No obstante, la Policía logró capturar a estas dos personas, que afrontarán cargos por falsedad marcaria y porte ilegal de armas de fuego.

“Estos delincuentes habrían seguido a esta persona hasta un sitio cercano, donde la zona de atención se percata de la forma sospechosa en cómo esta motocicleta se acerca al vehículo de la presunta víctima”, informó el Teniente Coronel Ricardo Chaves, quien se desempeña como comandante de la Estación de Policía de Usaquén.

El oficial añadió que: “Inmediatamente, se hace la reacción, uno de los integrantes de nuestra zona de atención reduce al conductor de la motocicleta y el compañero inicia la persecución de una persona que intenta darse a la huida; esta persona intenta esgrimir un arma de fuego y es reducida por nuestra patrulla”.

Los uniformados incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 3, que portaban los capturados. Además, evidenciaron inconsistencias en los sistemas de identificación a la hora de verificar la motocicleta en la que se transportaban.

Uno de los capturados presenta antecedentes judiciales de homicidio y tentativa de hurto

Por otra la parte, la Policía indicó que uno de los capturados presenta una orden judicial vigente por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de hurto calificado y agravado.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuye.

También fueron entregados a las autoridades competentes el arma de fuego y la motocicleta, “que además se encontraba regrabada y tenía unos distintivos en la placa para distraer la acción de las autoridades”, como señaló el comandante Chaves.