Hombres armados intentan fleteo en la Av. 68: víctima ya había entregado el dinero a un familiar

Colombia

La Avenida 68 de Bogotá fue escenario de un intento de fleteo que puso en alerta a transeúntes y conductores. Según el mayor Jorge Arizal, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos, la víctima había retirado una suma considerable de dinero en un centro comercial y, al desplazarse por el barrio Los Andes, fue abordada por dos sujetos en motocicleta que lo amenazaron para despojarlo de sus pertenencias.

“Al momento de llegar sobre la 68 hacia el sur, en el barrio Los Andes, es interceptada por dos sujetos en motocicleta, los cuales lo intimidan y le hurtan un bolso con unas pertenencias personales. La persona que había retirado el dinero minutos antes ya había hecho la entrega formal de ese dinero a otro familiar al momento de salir de la entidad crediticia”, detalló el oficial.

El botín no estaba en el carro

Pese a la intimidación, los delincuentes no lograron su objetivo principal: el dinero ya había sido entregado a un familiar, por lo que solo se llevaron objetos personales.

Llamado de la Policía a la prevención

La Policía Metropolitana de Bogotá recordó que cualquier ciudadano puede solicitar acompañamiento policial al retirar altas sumas de dinero para prevenir este tipo de delitos.

Recomendaciones de seguridad de la Policía:

Solicitar acompañamiento de uniformados al retirar dinero en efectivo.

Evitar desplazarse solo con grandes sumas.

Cambiar rutas y horarios para prevenir seguimientos.

No compartir información sobre transacciones en redes sociales o con personas no confiables.

El mayor Arizal insistió en que este servicio es gratuito y puede salvar vidas, especialmente en casos como el ocurrido en la Avenida 68, donde la rápida entrega del dinero a un tercero evitó que los ladrones cumplieran su objetivo.