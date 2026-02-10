Bucaramanga

Bucaramanga tendrá decreto para sancionar a quienes arrojen inservibles en el espacio público

La Alcaldía advierte que el abandono de inservibles en el espacio público tendrá control y sanciones.

Foto Caracol Radio.

María José Parra Cepeda

La Alcaldía de Bucaramanga prepara un nuevo decreto para prohibir y sancionar el abandono de inservibles en las calles.

Seguún la administración, es una práctica que se repite una y mil veces. Pues por las calles, separadores y vías principales de la ciudad hay sillas, residuos voluminosos y bolsas de basura.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, relató que presenció uno de estos episodios.

“Ocurrió recientemente en la carrera 27, donde personas de un establecimiento comercial dejaron varias bolsas negras en el separador vial. Decidí intervenir y le exigi a los responsables residuos, dándoles una advertencia pedagógica en lugar de una sanción inmediata”, relató.

Desde la Alcaldía explicaron que el decreto buscará fortalecer el control sobre este tipo de comportamientos y promover una cultura ciudadana de cuidado del espacio público.

