Taylor Swift consigue su decimocuarto número 1 en el Hot 100 de Billboard con su sencillo “Opalite”

El más reciente sencillo de la cantautora estadounidense Taylor Swift, “Opalite”, llegó a la posición número uno del Hot 100 de Billboard, convirtiéndose en su decimocuarto sencillo en alcanzar esta posición.

De esta forma, Swift empata con Rihanna en el tercer puesto de artistas con más canciones número uno en la lista Hot 100, solo por detrás de The Beatles y Mariah Carey, que cuentan con 19.

“Opalite” es el segundo sencillo de su último trabajo de estudio ‘The Life of a Showgirl’ en alcanzar esta posición después de “The Fate of Ophelia”, que pasó diez semanas en el número uno.

La única vez que Swift había conseguido dos canciones en lo más alto de las listas con un mismo álbum fue en 2014 con ’1989′.

A principios de este mes, Swift compartió un videoclip con una estética noventera para la canción.

Cabe destacar que la superestrella del pop no compartió inicialmente el video de “Opalite” en YouTube, sino que optó por estrenarlo en exclusiva en dos de las mayores plataformas de streaming: Spotify y Apple Music.