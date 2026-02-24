Secretaría de Educación de Bucaramanga se pronuncia tras protestas en el colegio la Normal

Bucaramanga

Las recientes protestas registradas en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga están relacionadas con los cambios que se vienen implementando en la institución tras la llegada de una nueva rectora, según explicó la secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Cecilia Guarín.

La secretaria señaló que las manifestaciones, primero de padres de familia y posteriormente de estudiantes, hacen parte de un proceso de reorganización institucional que busca mejorar el funcionamiento del plantel y recuperar su acreditación como centro formador de docentes.

Martha Guarín indicó que desde hace varias semanas la Secretaría de Educación ha acompañado la situación mediante mesas de trabajo con el Consejo Directivo, padres de familia, concejales y la Defensoría del Pueblo, con el fin de revisar las inquietudes y garantizar que las decisiones adoptadas cumplan con la normatividad.

De acuerdo con la secretaria, los cambios impulsados por la nueva directiva han generado inconformidades en algunos sectores de la comunidad educativa, especialmente por ajustes en la organización interna del colegio. Sin embargo, aseguró que hasta el momento las medidas se ajustan a la legalidad y buscan fortalecer la institución.

La administración municipal también confirmó la instalación de nuevas mesas de diálogo para concertar soluciones y mejorar la comunicación entre directivos, docentes, estudiantes y acudientes.

“Todo esto hace parte de un cambio que se está implementando y que conduce a que la Normal Superior vuelva a ser acreditada como esa institución educativa que hoy forma a nuestros docentes”, afirmó la secretaria Martha Guarín.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener los canales de diálogo abiertos para evitar la suspensión de clases y garantizar el normal desarrollo académico en la institución.