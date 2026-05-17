“Que ojalá Álex Saab no busque un candidato presidencial como abogado”: Paloma Valencia

Bucaramanga

Luego de que se conociera la noticia de que Álex Saab, uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, fuera extraditado a Estados Unidos, la candidata a la presidencia de la república Paloma Valencia aseguró que espera que este hombre diga toda la verdad.

Desde Floridablanca en Santander en donde tenía su cierre de campaña, la candidata indicó que “es muy importante, era el lavador de plata de Maduro, de la tiranía de Venezuela y ahí aparece información no solo información de gente que espera ser presidente de Colombia sino de gente que es Presidente de Colombia”.

Además, lanzó pullas al también candidato presidencial Abelardo de la Espriella al recordar que él fue abogado de Saab y enfatizó en que espera que “no vaya a contratar a ningún candidato como abogado”.

La candidata fue enfática en decir que espera que Saab diga en Estados Unidos toda la verdad y que caiga quien tenga que caer por sus responsabilidades.

Saab ya había estado capturado en Estados Unidos entre 2021 y 2023 y había quedado en libertad tras recibir un indulto por parte del entonces presidente, Joe Biden.