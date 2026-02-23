Estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga protestan por inconformidades internas

Bucaramanga

Estudiantes de grado décimo y undécimo de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga interrumpieron su jornada habitual de clase para protestar por inconformidad frente a varios cambios y situaciones que, según afirman, han afectado la dinámica académica y el ambiente escolar.

La protesta se da, según los estudiantes, por desacuerdos con aspectos como el tiempo destinado al almuerzo, la organización de las formaciones, los horarios que, aseguran, no han sido claramente establecidos, y las condiciones del mobiliario.

Los estudiantes manifiestan que buscan hacer sentir su opinión ante las autoridades de educación y recalcar que son parte fundamental de la institución y esperan que su voz sea tenida en cuenta. “Es momento de hacernos sentir”, han expresado a través de un comunicado.

Sobre esta manifestación, la segunda en lo que va del 2026 de esta comunidad educativa, el alcalde de Bucaramanga Cristian partilla se pronunció.

“Hemos venido articulando con la secretaria de educación y pues la instrucción ha sido clara para ella, debemos garantizar de manera integral la prestación del servicio educativo para todos los estudiantes. Hoy tendremos una mesa importante de trabajo con la secretaria de educación y algunos representantes para lograr resolver estas situaciones que la misma comunidad ha manifestado", señaló el mandatario.

Los jóvenes señalaron que buscan “plantar un precedente como promoción 2026″. De acuerdo con los estudiantes, aunque la rectoría ha planteado una dinámica más organizada, esta no se ha visto reflejada en la práctica. También advierten que las quejas han aumentado y que las restricciones han generado desorden, pérdida de clases y afectaciones al sentido institucional.