“Conductor huyó tras arrollarlos”: Investigan accidente que dejó una joven muerta en Floridablanca

Bucaramanga

Un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado 20 de febrero en el municipio de Floridablanca dejó como saldo la muerte de Angie Juliana Arboleda, una joven enfermera de 23 años. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos, toda vez que familiares denuncian que un vehículo los arrolló y luego huyó.

El director de Tránsito de Floridablanca, Jahir Castellanos, explicó en entrevista con Caracol Radio que el siniestro ocurrió hacia las 9:45 de la mañana en la vía que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, cerca del estadio Álvaro Gómez Hurtado.

Según el reporte, la víctima se desplazaba en motocicleta junto a su pareja cuando, al parecer, un vehículo impactó la parte trasera del automotor. “Otro vehículo presuntamente también la impactó y, en ese efecto rebote, finalmente iba pasando un tractocamión; las dos personas caen y lastimosamente la mujer es arrollada por las llantas de la mula, falleciendo en el lugar”, indicó el funcionario.

En el proceso ya se encuentran vinculados el conductor del tractocamión y el motociclista, mientras que se intenta identificar a otros dos vehículos que habrían abandonado la escena.

Castellanos señaló que, hasta el momento, no hay indicios claros sobre estos automotores. “La ciudadanía nos ha escrito, pero hasta que no haya videos o registros fotográficos no se puede vincular a nadie”, afirmó. Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a los testigos para que entreguen información que permita avanzar en la investigación, la cual está en manos de la Fiscalía.

Familiares de Angie Juliana Arboleda piden justicia

El caso ha generado conmoción entre familiares, amigos y conocidos, quienes piden ayuda para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

De acuerdo con un mensaje difundido por sus allegados en redes sociales, el conductor del vehículo que presuntamente los impactó, no se detuvo para auxiliarla y abandonó la escena sin mirar atrás.

“Hoy su ausencia nos envuelve en un dolor inmenso, en un silencio que pesa y en una tristeza que no tiene palabras. La imprudencia de un conductor apagó la vida de Juliana”, señala el texto publicado por su familia, en el que también resaltan que la joven dejó hijos y seres queridos que hoy lamentan su partida.

Ante la falta de información sobre el vehículo involucrado, los allegados de la víctima solicitaron a la ciudadanía colaborar con cualquier dato que permita identificar al responsable. “Pedimos con el corazón en la mano que, si alguien tiene información sobre el vehículo que impactó la moto en la que ella se movilizaba, nos ayude. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave”, indicaron.

Preocupación por accidentalidad

El director de Tránsito, Jahir Castellanos, advirtió que en lo corrido del año ya se registran entre siete y ocho víctimas fatales por siniestros viales en el municipio, siendo enero uno de los meses más críticos. En su mayoría, los casos involucran motociclistas.







