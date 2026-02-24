‘BucaraSanta’ 2026: La ciudad se prepara para una Semana Santa con más de 50 eventos

Bucaramanga ya tiene lista la programación de BucaraSanta 2026. Una agenda que combinará eventos de fe, cultura, conciertos y jornadas de solidaridad durante la Semana Santa.

“Es turismo para todos. Tenemos deporte, gastronomía, emprendimiento, eventos empresariales y también eventos de fe”, explicó Nathalia Torres, directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

Le puede interesar: Terminal de Bucaramanga espera movilizar 100.000 pasajeros en Semana Santa

Uno de los eventos centrales será el concierto del cantante Alex Campos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

También se realizará la primera Radiotón del año, una jornada solidaria para recolectar alimentos y medicamentos destinados a fundaciones de protección animal. La meta es superar las cinco toneladas de donaciones en el Parque San Pío.

Lea tambien: ¿Necesita expedir el pasaporte? Habilitan trámite sin cita previa durante ocho días en Santander

“Es una semana para dar y devolver algo de lo que tenemos”, señaló Torres al reiterar el llamado a la participación ciudadana.

La programación incluye además:

Festival del Circo.

Misa Tango en el Teatro Santander con el coro UNAB.

Cuadros Vivos de Morrorrico el Viernes Santo.

Celebraciones religiosas abiertas a distintas denominaciones.

Las cifras muestran el crecimiento del evento en los últimos años:

61 mil asistentes en 2024.

99 mil asistentes en 2025.

Proyección de más de 110 mil asistentes en 2026.

Le recomendamos:Vandalizan monumentos restaurados en Bucaramanga: la restauración costó más de $150 millones

También se proyecta un aumento en la llegada de visitantes y en la ocupación hotelera durante la temporada.

Como parte de la estrategia de promoción, la Alcaldía participará en la vitrina turística de Anato para mostrar la oferta cultural y religiosa de la ciudad ante operadores nacionales e internacionales.

Consulte tambien: Santander recibió más de $100 mil millones para atención de migrantes

La intención es que Bucaramanga fortalezca su atractivo durante Semana Santa y continúe posicionándose como escenario de eventos culturales y religiosos en el país.