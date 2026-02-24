Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 feb 2026 Actualizado 14:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Se conocen las primeras imágenes de la entrega del concejal Alexis Castillo ante las autoridades

El funcionario era requerido por presunta violencia doméstica.

El concejal a las afueras de la URI. Foto: cortesía.

El concejal a las afueras de la URI. Foto: cortesía.

Brandon

Barranquilla

El concejal Alexis Castillo llegó, durante la mañana de este martes 24 de febrero, a la URI de la Fiscalía, de Barranquilla, tras conocerse que era requerido por presunta violencia doméstica.

En la imagen se observa a los fiscales leyéndole los derechos. Se espera que en los próximos minutos sea presentado ante un juez.

Noticia en desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir