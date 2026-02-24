Se conocen las primeras imágenes de la entrega del concejal Alexis Castillo ante las autoridades

El concejal a las afueras de la URI. Foto: cortesía.

El concejal Alexis Castillo llegó, durante la mañana de este martes 24 de febrero, a la URI de la Fiscalía, de Barranquilla, tras conocerse que era requerido por presunta violencia doméstica.

En la imagen se observa a los fiscales leyéndole los derechos. Se espera que en los próximos minutos sea presentado ante un juez.

Noticia en desarrollo...