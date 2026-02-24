Se conocen las primeras imágenes de la entrega del concejal Alexis Castillo ante las autoridades
El funcionario era requerido por presunta violencia doméstica.
El concejal Alexis Castillo llegó, durante la mañana de este martes 24 de febrero, a la URI de la Fiscalía, de Barranquilla, tras conocerse que era requerido por presunta violencia doméstica.
En la imagen se observa a los fiscales leyéndole los derechos. Se espera que en los próximos minutos sea presentado ante un juez.
Noticia en desarrollo...