Denuncian presunto acoso laboral en la Defensoría Regional Atlántico

El sindicato de la Defensoría del Pueblo denunció un grave caso de presunto acoso laboral en la regional Atlántico, en contra de una contratista en estado de gestación y quien se encuentra en un centro asistencial.

La denuncia señala a la defensora regional del Pueblo, Carolina Gómez, como autora del presunto acoso.

La presidenta nacional del Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Ana Rosa Fuentes, advirtió que este no sería un caso aislado.

“El acoso permaneció hasta que el día sábado (21 de febrero) la contratista sucumbió ante las presiones, su salud emocional colapsó y aquí tenemos las consecuencias. Una compañera trabajadora de la Agencia Superior Regional Atlántico en UCI y la gravedad del asunto es que además ella tiene cinco meses de embarazo y hoy está en un estado delicado de salud, tanto ella como la criatura que viene en camino.

La Defensoría del Pueblo, en Bogotá, expresó su “profunda preocupación frente a los hechos”. Manifestó su solidaridad y reconocimiento de la gravedad de la situación y la sensibilidad humana que merece.

Agregaron que desde que se conoció el caso, en el que se señalan presuntas situaciones de acoso laboral, han desplegado acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional.