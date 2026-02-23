Orden de captura contra el concejal de Barranquilla Alexis Castillo

Una orden de captura fue emitida contra el concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, en el marco de un proceso judicial por presunta violencia intrafamiliar. El cabildante aseguró que la decisión lo tomó por sorpresa y sostuvo que no se trata de un nuevo hecho de agresión, sino de un requerimiento judicial relacionado con su inasistencia a una audiencia.

Castillo explicó que el proceso se originó tras una denuncia presentada por su expareja, en medio de un proceso de separación que, según indicó, lleva cerca de dos años.

El concejal afirmó que durante ese tiempo ambas partes han adelantado espacios de conciliación y mediación, enfocados en la reparación y en el bienestar de sus hijos.

De acuerdo con su versión, la orden de captura obedece a que no se presentó a una audiencia de traslado de escrito de acusación el pasado mes de noviembre, por diligencias programadas en el Concejo.

El cabildante sostuvo que el fiscal consideró su inasistencia como una posible obstrucción al proceso, lo que motivó la orden para que comparezca ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Castillo aseguró que se presentará ante las autoridades si no se revoca la medida.

Afirmó que detrás de la actuación judicial podría haber motivaciones políticas, al señalar que la decisión se conoce a pocos días de las elecciones y en medio de su respaldo a una candidata a la Cámara de Representantes