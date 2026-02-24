Retiran 25 metros cúbicos de basura de la quebrada Santa Elena en pleno centro de Medellín
La intervención en el Parque Bicentenario y el entorno del Museo Casa de la Memoria evidenció el alto nivel de residuos acumulados en la zona.
Medellín, Antioquia
En un solo tramo de la quebrada Santa Elena, en la comuna 10 (La Candelaria), fueron retirados 25 metros cúbicos de residuos y escombros, el equivalente a más de dos volquetas llenas.
La intervención se concentró en el Parque Bicentenario y los alrededores del Museo Casa de la Memoria, en pleno centro de Medellín.
Las cifras reflejan la dimensión del problema: 7,7 metros cúbicos correspondían a residuos ordinarios; 3,8 metros cúbicos a desechos de construcción y demolición; 5,5 metros cúbicos a residuos voluminosos y 8 metros cúbicos estaban asociados a la ocupación y deterioro del espacio público.
La jornada incluyó limpieza del cauce, extracción de basura y escombros, pintura de puentes y senderos, recuperación de zonas verdes y la adecuación de una ecohuerta.
“Desde la Alcaldía de la Gente estamos haciendo presencia en el Parque Bicentenario y en la quebrada Santa Elena, una fuente hídrica muy importante para la historia y la memoria de nuestra ciudad”.
“[...] Es un espacio público de gran impacto en el centro, pero que está muy afectado por la acumulación de residuos y otras problemáticas que comprometen su uso seguro y ponen en riesgo la calidad y el estado de la quebrada”, señaló la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.
En la intervención participaron los guardaquebradas, el Grupo de Intervenciones Ambientales y varias dependencias distritales.
Más información
Según la funcionaria, la recuperación del espacio público es una prioridad, pero requiere corresponsabilidad ciudadana: “Nosotros intervenimos y hacemos presencia; los ciudadanos deben comprometerse con el cuidado de su metro cuadrado”.
Desde el Museo Casa de la Memoria, su director, Luis Eduardo Vieco, subrayó la carga simbólica del lugar y la necesidad de protegerlo.
“Necesitamos que la quebrada Santa Elena sea un espacio de memoria. Estamos muy cerca del museo y para nosotros este lugar es historia viva de la ciudad. La quebrada representa las vivencias y la historia de muchas personas que han vivido y sufrido el conflicto armado”, afirmó.
Vieco aseguró que el museo se suma a la estrategia de recuperación del entorno y ratificó su compromiso con la ciudad, las víctimas y la memoria histórica.
La intervención hace parte de la estrategia Mi Metro Cuadrado, enfocada en la recuperación de quebradas urbanas y espacios públicos.
Sin embargo, más allá del componente institucional, el volumen de residuos retirados vuelve a poner en evidencia el impacto persistente del manejo inadecuado de basuras sobre las fuentes hídricas del centro de la ciudad.