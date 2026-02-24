Capturan 12 presuntos integrantes del GDO “El Mesa” en Rionegro
Entre los detenidos se encuentra alias “Tuberquia” o “Polín”, señalado como presunto coordinador de estupefacientes al servicio del GDO “El Mesa”.
Rionegro
En una operación conjunta de alto impacto, las autoridades asestaron un contundente golpe al Grupo Delincuencial Organizado “El Mesa” en el municipio de Rionegro, con la captura de 12 presuntos integrantes de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico.
De acuerdo con las autoridades, mediante ocho diligencias simultáneas de registro y allanamiento, desarrolladas en las últimas horas, se logró la desarticulación parcial de esta estructura criminal.
Según la investigación, alias “Tuberquia” tendría una trayectoria delincuencial de aproximadamente cuatro años dentro de la organización y antecedentes por tráfico de estupefacientes.
Material Incautado
- 1 arma de fuego tipo revólver
- 1 arma de fuego tipo pistola
- 44 cartuchos calibre .38
- 5 cartuchos calibre 7.65
- 90 dosis de marihuana
- 300 dosis de cocaína
- 8 equipos móviles
- 1 computador portátil
- 3 cuadernos con registros contables
- 3.250 cajetillas de cigarrillo
- $14.875.000 en efectivo
Los capturados deberán responder por el delito de concierto para delinquir con fines de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.