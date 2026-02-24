Capturan 12 presuntos integrantes del GDO “El Mesa” en Rionegro

Rionegro

En una operación conjunta de alto impacto, las autoridades asestaron un contundente golpe al Grupo Delincuencial Organizado “El Mesa” en el municipio de Rionegro, con la captura de 12 presuntos integrantes de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades, mediante ocho diligencias simultáneas de registro y allanamiento, desarrolladas en las últimas horas, se logró la desarticulación parcial de esta estructura criminal.

Según la investigación, alias “Tuberquia” tendría una trayectoria delincuencial de aproximadamente cuatro años dentro de la organización y antecedentes por tráfico de estupefacientes.

Más información Internamiento preventivo para adolescente señalado de matar a su compañero de 14 años en Bello

Material Incautado

1 arma de fuego tipo revólver

1 arma de fuego tipo pistola

44 cartuchos calibre .38

5 cartuchos calibre 7.65

90 dosis de marihuana

300 dosis de cocaína

8 equipos móviles

1 computador portátil

3 cuadernos con registros contables

3.250 cajetillas de cigarrillo

$14.875.000 en efectivo

Los capturados deberán responder por el delito de concierto para delinquir con fines de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.