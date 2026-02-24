Presunto explosivo generó movilización de autoridades en Santa Marta

Santa Marta

Momentos de tensión se vivieron en calles de Santa Marta tras el reporte ciudadano sobre la presencia de dos cilindros que, al parecer, representarían un posible artefacto explosivo.

De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional de Colombia acudieron al lugar de los hechos para verificar la situación y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, acordonando preventivamente la zona mientras se realizaba la inspección técnica.

Tras la revisión, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma y que los elementos encontrados no representaban ningún riesgo para la comunidad.

“Acudimos de forma inmediata al lugar de los hechos y confirmamos que la situación relacionada con los dos cilindros corresponde a una falsa alarma y no representa ningún riesgo para la comunidad”, dijo el secretario de seguridad del Distrito, Carlos Bernal.

Las autoridades reiteraron que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de todos los samarios e hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través de las líneas oficiales, evitando generar pánico innecesario.