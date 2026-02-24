Presunto cabecilla del Clan del Golfo abatido en combates en Pivijay, Magdalena

Magdalena

Tropas del Batallón de Infantería N.º 5 General José María Córdova, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional de Colombia, sostuvieron un combate contra integrantes de la subestructura David Meza Peña, del Clan del Golfo, en la vereda La Bodega, zona rural del municipio de Pivijay, Magdalena.

Según la información suministrada por las autoridades, fue dado de baja alias “Guajiro”. Asimismo, fue capturada otra persona, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes para adelantar su respectivo proceso judicial.

En el lugar de los hechos se incautaron dos fusiles, 358 cartuchos calibre 5,56 mm, proveedores, dos brazaletes alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia y material de comunicaciones e intendencia.