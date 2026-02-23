Precio del dólar en Venezuela HOY 23 de febrero: Banco Central reporta un nuevo aumento

El precio oficial del dólar en Venezuela es determinado y publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), entidad encargada de formular y ejecutar la política monetaria y participar en el diseño de la política cambiaria del país.

La tasa difundida por el organismo funciona como referencia para operaciones comerciales, financieras y contables en el territorio nacional.

¿Quién fija el tipo de cambio en Venezuela?

El BCV tiene, por ley, la responsabilidad de:

Formular y ejecutar la política monetaria.

Participar y regular el mercado de divisas.

Administrar las reservas internacionales.

Emitir de manera exclusiva la moneda nacional.

Publicar estadísticas económicas, monetarias y cambiarias.

Estas funciones están establecidas en la Ley del Banco Central de Venezuela (reforma de 2015), que le otorga autonomía para el ejercicio de sus competencias.

¿Cómo se publica la tasa oficial de cambio en Venezuela?

El Banco Central divulga diariamente el tipo de cambio oficial con base en las operaciones del mercado cambiario autorizado. Esta tasa sirve como referencia oficial para distintos sectores de la economía.

Es importante tener en cuenta que pueden existir diferencias frente a otras cotizaciones no oficiales, dependiendo de la dinámica de oferta y demanda.

Además de su función interna, el BCV representa a Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y coordina políticas macroeconómicas en el ámbito regional.

También participa en operaciones del mercado del oro y centraliza las reservas monetarias internacionales de la República.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 23 de febrero de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el lunes 23 de febrero el dólar se cotizará en 405,35180000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una alza con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 20 de febrero cuando el precio se situó en los 402,33430000 bolívares (VES).

Cotización de diferentes divisas en Venezuela, lunes 23 de febrero

Por otra parte, las demás divisas que maneja el mercado venezolano también experimentaron variaciones en la cotización de este lunes 23 de febrero en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro: 476,70587735 bolívares.

476,70587735 bolívares. Yuan chino: 58,67860451 bolívares.

58,67860451 bolívares. Lira turca: 9,24620550 bolívares.

9,24620550 bolívares. Rublo ruso: 5,27527069 bolívares.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este 23 de febrero?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 23 de febrero. Estos son:

Banco Provincial: 438,5496 para compra - 598,3161 para venta

438,5496 para compra 598,3161 para venta Banesco: 439,2699 para compra - 456,1462 para venta

439,2699 para compra 456,1462 para venta Banco Nacional de Crédito : 4177,3635 para compra - 434,5419 para venta

: 4177,3635 para compra 434,5419 para venta Banco Mercantil: 458,7974 para compra - 498,5353 para venta

458,7974 para compra 498,5353 para venta R4: 566,5909 para compra - 520,8389 para venta

566,5909 para compra 520,8389 para venta Otras Instituciones: 4317,4658 para compra - 424,8063 para venta

