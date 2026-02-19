CNE amplió cupo de auditores de sistemas que pueden acreditarse para eventos democráticos: tome nota

Colombia

A través de la Resolución No. 1084 de 2026, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral estableció que cada partido, movimiento político, coalición, grupo significativo de ciudadanos y organización de observación electoral podrá acreditar hasta dos auditores de sistemas por centro de procesamiento de datos a nivel municipal, distrital, departamental y nacional.

La disposición modifica lo establecido en la Resolución No. 09458 del 11 de septiembre de 2025, relacionada con la postulación y acreditación de actores electorales, e incrementa de uno (1) a dos (2) los auditores por agrupación política u organización de observación electoral que pueden acreditarse en cada nivel y para cada componente de Tecnologías de la información.

Esta medida cobija a todos los actores con facultades de vigilancia electoral: partidos y movimientos con personería jurídica, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones,movimientos sociales con candidatos inscritos o promotores del voto en blanco, así como organizaciones de observación electoral reconocidas.

La acreditación de dos auditores por nivel permitirá una supervisión técnica más amplia y permanente durante cada fase del procesamiento de la información electoral, aportando mayores garantías de transparencia, control y legitimidad de los resultados. En el caso de las coaliciones, estas podrán acreditar dos (2) auditores de sistemas por evento electoral y deberán indicar, dentro de sus acuerdos, la organización política encargada de realizar la postulación.

Cabe recordar que los auditores de sistemas son los encargados de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos utilizados durante el proceso electoral en sus diferentes etapas. Su labor es de carácter técnico y de acompañamiento, contribuyendo a la transparencia y la legitimidad de los comicios, por medio de la vigilancia técnica en la consolidación y procesamiento de datos.

El plazo que tienen los partidos y agrupaciones políticas para postular a los auditores de sistemas es el próximo 22 de febrero y debe realizarse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de actores electorales.