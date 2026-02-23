El CNE garantiza la protección de datos en su plataforma de acreditación de actores electorales

Colombia

Durante una mesa técnica sobre la plataforma de postulación y acreditación de actores electorales, dirigida a los y las delegadas del Pacto Histórico, los dirigentes de esa colectividad confirmaron que iniciarán el proceso de postulación de Testigos Electorales y Auditores de Sistemas que vigilarán las elecciones del próximo 8 de marzo.

La jornada tuvo lugar en Bogotá, desde donde se abordaron las inquietudes de protección de datos de la plataforma tecnológica, por lo que el CNE explicó detalladamente las condiciones de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de los ciudadanos que sean postulados por cada agrupación política, como parte del ejercicio de vigilancia electoral activa de los diferentes eventos democráticos.

Igualmente, la entidad informó que se atendieron inquietudes que manifestaron representantes integrantes de la Misión de Observación Electoral MOE que asistieron a la cita. El Consejo Nacional Electoral expuso ante los representantes de la agrupación electoral y representantes de la Procuraduría General de la Nación el funcionamiento de la plataforma, así como puso a disposición de estos actores todas las herramientas de soporte técnico con las que se cuenta, ya que esto garantizará una postulación oportuna de testigos electorales, observadores electorales y auditores de sistemas.

Durante la jornada, se pronunció Alirio Uribe, Representante a la Cámara del Pacto Histórico: “La decisión, a partir de esta reunión, es que el Pacto Histórico, ojalá hoy mismo, iniciará a hacer la carga de testigos, tanto a nivel nacional como internacional. El presidente del CNE y los expertos de la plataforma han atendido nuestras recomendaciones y nos vamos satisfechos con esta reunión. Esperamos que la plataforma cumpla con la función de darle transparencia a este proceso electoral y garantizar que todas las colectividades políticas puedan cargar sus testigos y puedan hacer la observación electoral el próximo 8 de marzo”.

“Ningún partido, movimiento político ni magistrado podrá acceder a los datos privados de los actores electorales que participen en la jornada electoral, asegurando así la transparencia y la seguridad de la información y el respeto por la autonomía de cada agrupación política”, enfatizó el director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra.