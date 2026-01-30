Así es la plataforma de Acreditación y Postulación de actores electorales para las Elecciones 2026

Colombia

Este 2026 tendrá dos eventos que marcarán la agenda pública en Colombia de principio a fin: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y las elecciones legislativas y presidenciales del país que se desarrollarán en el primer semestre del año.

Ahora, las elecciones han marcado la discusión en Colombia por su trascendencia en los diferentes sectores de la sociedad y, por eso, diferentes entidades electorales en el país se alistan para abrir el telón a esta contienda.

Es el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE), que recientemente realizó el simulacro de la plataforma de Acreditación y Postulación de actores electorales para las Elecciones 2026.

¿Qué es la plataforma de Acreditación y Postulación de actores electorales?

Según se explicó desde el mismo CNE, esta plataforma tiene un fin: garantizar la Legitimidad y Transparencia en el proceso democrático.

La misma es evaluada con ejercicios de carga de datos para 6.405.700 testigos, 2.798 auditores de sistemas y 36 centros de cómputo, garantizando eficiencia tecnológica, control y equidad durante el proceso electoral.

¿Para qué sirve la plataforma de Acreditación y Postulación de actores electorales?

Esta plataforma, que se está introduciendo a la jornada electoral, permite al CNE acreditar, por primera vez y de manera unificada, segura y trazable, a testigos electorales, observadores y auditores a nivel nacional e internacional, fortaleciendo las garantías del proceso de las Elecciones 2026.

¿Qué dejó el ejercicio de simulacro?

Según información revelada por la misma entidad, durante el ejercicio, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, y el magistrado Alvaro Echevrry, se mostraron satisfechos con los avances de la plataforma.

Ambos funcionarios aseguraron que se seguirán reforzando las herramientas para garantizar la Legitimidad y Transparencia de los comicios de este 2026.