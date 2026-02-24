El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Las próximas elecciones serán las más transparentes y justas”: Cristian Quiroz, presidente del CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, respondió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al sistema electoral y a sus advertencias sobre un supuesto “fraude electoral”.

En diálogo con 6AM W, el alto funcionario hizo un llamado a la tranquilidad e informó que 6 millones de testigos electorales fueron capacitados para apoyar la jornada del próximo 8 de marzo, en la que se elegirá el nuevo Congreso de la República y se votarán las consultas presidenciales.

“La tranquilidad de que las próximas elecciones serán las más transparentes y justas posible”, dijo.

Y recordó que los testigos electorales, en vivo y en directo, podrán tomarle una foto a los formularios E-14, que han sido criticados por el jefe de Estado, y entregarles un reporte a sus candidatos y a sus agrupaciones políticas.

“En media hora, en 15 minutos, una vez tomada la foto las agrupaciones políticas sabrán cuántos votos tuvieron en cada mesa, en cada parte de Colombia”, señaló.

“Estamos haciendo un trabajo serio y técnico”: directora de la MOE tras cuestionamientos del presidente Petro

En diálogo con 6AM W, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, se pronunció tras las críticas del presidente Gustavo Petro al proceso electoral.

Previamente, el mandatario la mencionó en sus redes sociales en donde señaló: “Alejandra fue amiga mía , pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo. Le pedí a la MOE que exigiera el código fuente del software de Thomas Greg, que computa los resultados electorales de mesa, puesto y municipio y la respuesta es silencio”.

A propósito, Barrios confirmó que le envió una comunicación al presidente de la República dando respuesta a sus preocupaciones sobre la auditoría al software electoral.

“Más que una respuesta directa al presidente de la República, lo que desde la Misión de Observación podemos señalar es que estamos haciendo el trabajo técnico, de manera seria y muy juiciosa”, indicó.