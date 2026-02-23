UNGRD alerta nuevo Frente frío que traerá lluvias y fuerte oleaje al Caribe colombiano

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, junto con la Dirección General Marítima (Dimar)y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtieron este domingo 22 de febrero sobre la llegada de un nuevo frente frío que impactará el Caribe colombiano entre el 22 y el 26 de febrero

De acuerdo con el comunicado oficial, el sistema se desplazará sobre el mar Caribe y tendrá efectos no solo en la región Insular y Caribe, sino también en zonas de la región Andina y Pacífica. Esto significa que el impacto no se concentrará en un solo punto, sino que abarcará buena parte del territorio nacional.

Entre los departamentos con mayor probabilidad de lluvias están Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar, además del centro y sur de La Guajira. También se prevén precipitaciones en Antioquia, Norte de Santander, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Riesgo en zonas vulnerables

El IDEAM explicó que el incremento de lluvias puede elevar la probabilidad de deslizamientos de tierra y crecientes súbitas. Estas últimas se presentan cuando un río aumenta su caudal en poco tiempo debido a lluvias intensas, lo que puede generar inundaciones rápidas en áreas cercanas.

En territorios con pendientes pronunciadas o antecedentes de emergencias, este tipo de condiciones exige especial vigilancia. Además, las lluvias continuas pueden saturar el suelo, debilitándolo y facilitando movimientos de tierra.

Por eso, las autoridades insisten en monitorear ríos, quebradas y laderas, limpiar drenajes y estar atentos a cualquier señal de riesgo, como grietas en el terreno o aumento repentino del nivel del agua.

Vientos fuertes y mar de leva en el Caribe

En el área marítima, se predicen vientos entre 30 y 50 kilómetros por hora en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La altura del oleaje podría ubicarse entre 2,3 y 3,2 metros, mientras que en sectores del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena se estiman olas de hasta 3 metros.

Le puede interesar: Gobierno instala puesto de mando unificado tras cierre del Parque Tayrona por crisis de seguridad

Un oleaje de esa magnitud no es menor, ya que para embarcaciones pequeñas y actividades turísticas, superar los 2 metros ya implica condiciones complejas. Esto puede afectar la pesca artesanal, el transporte marítimo y la operación de playas, especialmente si coinciden con temporadas de alta afluencia de visitantes.

Carlos Carillo, director de la UNGRD informó en su comunicado que mantiene coordinación con autoridades locales y pidió activar planes de contingencia. Entre las recomendaciones están asegurar techos y estructuras livianas, evitar transitar por zonas inundadas y seguir únicamente la información de canales oficiales.

El comportamiento de este fenómeno meteorológico marcará la dinámica del clima en los próximos días y obligará a mantener un monitoreo constante en el Caribe, la región Andina y la región Pacífica.