Alcaldía de Paipa rechazan posible traslado de la fase final del Concurso Departamental de Bandas

“La afectación más importante es la pérdida de una tradición que une la historia del Pantano de Vargas con la música de las bandas" Germán Ricardo Camacho,alcalde de Pipa.

Paipa

Preocupación en Paipa por la posibilidad de que la fase final del Concurso Departamental de Bandas Musicales deje de realizarse en el Pantano de Vargas, escenario que durante cerca de tres décadas ha sido sede de uno de los eventos culturales más tradicionales del departamento de Boyacá.

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, aseguró que, tras conocer la intención de Corbandas de trasladar la sede del certamen, hizo un llamado al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para que se revise la decisión y se abra un diálogo con las comunidades y autoridades locales.

“Este concurso nació de los paipanos y hace parte de nuestra historia. Entendemos que los encuentros zonales se realicen en otros municipios porque eso permite descentralizar el evento, pero la fase final ya tiene una identidad ligada al Pantano de Vargas”, afirmó.

Camacho señaló que el cambio representaría una afectación cultural y económica para el municipio, especialmente para los habitantes del sector que cada año se preparan para recibir a las bandas musicales y a los visitantes.

“La afectación más importante es la pérdida de una tradición que une la historia del Pantano de Vargas con la música de las bandas. Además, hay una afectación económica para comerciantes, artesanos y campesinos que esperan este evento para fortalecer sus ingresos”, indicó.

Por su parte, Jairo Cuchivaque, presidente de la vereda Chital, manifestó la inconformidad de las comunidades campesinas, comerciantes y artesanos del sector, quienes consideran que la salida del concurso significaría la pérdida de una tradición construida por varias generaciones.

“Alzamos nuestra voz de protesta en nombre de las comunidades del Pantano de Vargas. Este concurso hace parte de nuestra cultura y de la identidad de nuestro territorio. Su traslado afectaría la economía de muchas familias que se preparan durante todo el año para recibir a los visitantes”, expresó.

El Concurso Departamental de Bandas Musicales se ha consolidado durante más de 30 años como una de las expresiones culturales más representativas de Paipa y de Boyacá, al integrar el patrimonio histórico del Pantano de Vargas con la formación musical de niños y jóvenes de diferentes municipios.

Ante la posibilidad del traslado de la fase final del certamen, la comunidad anunció que estarían planteando hacer un plantón con el propósito de solicitar que el evento continúe desarrollándose en el emblemático escenario histórico del Pantano de Vargas.