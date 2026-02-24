“Nuestra obligación es dejar la financiación”: UNGRD sobre reconstrucción de Córdoba por emergencia

“El Gobierno del cambio falló al poner a Olmedo López”: Carlos Carrillo sobre escándalo de la UNGRD.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, aseguró que el Gobierno Nacional ha venido atendiendo la crisis que vive el departamento de Córdoba por cuenta de las inundaciones que se registran desde el pasado 31 de enero de 2026, tras el paso de un frente frío que generó fuertes lluvias.

Frente a lo expuesto, precisó que “la situación es grave, pero ahora viene un desafío gigantesco que va a ser la recuperación integral de este territorio. Primero viene la recuperación temprana y luego la recuperación integral que le va a costar al Estado billones de pesos”

“Es importante que la gente sepa que el gobierno del presidente Petro está comprometido con esa reconstrucción que será un deber del próximo gobierno porque a este le quedan 5 meses, pero nuestra obligación es dejar la financiación para esa reconstrucción”, agregó.

Según el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, la reparación de daños que ha sufrido el departamento tendría un valor que superaría los 3 billones de pesos, ante la magnitud de la emergencia que arrasó viviendas, colegios, vías, puentes y cultivos.