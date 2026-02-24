No moverán mesas de votación en Florida y Pradera para elecciones del 8 de marzo

No habrá cambios de mesas de votación en Florida y Pradera.

En sesión realizada en Florida, el Comité Departamental de Seguimiento Electoral evaluó las condiciones de orden público en este municipio y en Pradera de cara a las elecciones del 8 de marzo.

Tras el análisis, las autoridades confirmaron que no se trasladarán mesas de votación y que los puestos se mantendrán en los lugares habituales, salvo situaciones fortuitas o de fuerza mayor.

Según explicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad Ciudadana, se revisaron las diferentes variables de seguridad y se escucharon las necesidades expuestas por ambos municipios.

Garantías para zonas urbanas y rurales

El alcalde de Florida, Dimas Martínez, reiteró que las mesas permanecerán en sus ubicaciones tradicionales.

Por su parte, el coronel Pedro Astaíza informó que se garantizará la seguridad en 13 puestos de votación, distribuidos entre zonas urbanas y rurales.

Durante la reunión también participaron delegados de la ONU y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes destacaron que la decisión brinda tranquilidad y protege los derechos electorales de comunidades campesinas, indígenas y rurales en esta zona del Valle del Cauca.