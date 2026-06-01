Gobernadora del Valle y alcalde de Cali piden al presidente Petro respetar resultados electorales

Ambos mandatarios destacaron la alta participación ciudadana en las urnas como una muestra de la fortaleza democrática del país.

Cali

Desde el Valle del Cauca se conocieron reacciones a los cuestionamientos realizados por el presidente Gustavo Petro sobre los resultados de las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, en las que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos.

Una de las primeras voces en pronunciarse fue la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien defendió la transparencia del proceso electoral y llamó a respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. Además, recordó que la misma organización electoral estuvo a cargo de los comicios legislativos realizados el 8 de marzo, en las que los sectores afines al Gobierno obtuvieron importantes resultados.

“Nuestra democracia es sólida, nosotros tenemos unas instituciones fortalecidas y esa voluntad del pueblo de salir a votar es la expresión precisamente de esa democracia, así que tenemos que respetar los resultados. Fue la misma registraduría, la misma organización electoral que hizo posible que ganaran las elecciones en ese momento. Entonces, ahora también tenemos que reconocerlas porque es la misma organización electoral que realizó las parlamentarias”, señaló.

Frente a las denuncias del jefe de Estado y del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre presuntas irregularidades en el preconteo de votos, la mandataria puntualizó que cualquier señalamiento debe estar sustentado con evidencias.

“Antes de hablar deberían mostrarse las pruebas. Lo que se ha generado por parte del registrador, por parte del procurador, es completa tranquilidad. Las elecciones fueron transparentes, los jurados de votación realizaron su trabajo excelentemente, rápidamente y eso fue lo que hizo posible los resultados que se generaron en el día de ayer”, dijo la gobernadora.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó su respaldo a la Registraduría Nacional y destacó el trabajo realizado por la entidad durante la jornada electoral.

“Yo lo único que tengo es admiración por la Registraduría Nacional de Colombia. Creo que en cada elección que nosotros los colombianos presenciamos vemos cómo mejora sus capacidades. Entonces, los colombianos debemos de sentirnos orgullosos de nuestro sistema electoral y debemos sentirnos orgullosos de nuestra democracia. La democracia colombiana se respeta”, señaló Eder.

Ambos mandatarios destacaron la alta participación ciudadana en las urnas como una muestra de la fortaleza democrática del país.