23 feb 2026 Actualizado 15:09

Gloria Estefan criticó la persecución de inmigrantes e instó a los latinos a protestar por abusos

Estefan hizo estas declaraciones en una rueda de prensa previa a su presentación del domingo en el Festival de Viña del Mar 2026.

Gloria Estefan at the 68th GRAMMY Awards held at the Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images) / Gilbert Flores

Matheo

La cantante, actora y empresaria cubano-estadounidense, Gloria Estefan, criticó la persecución de inmigrantes en los Estados Unidos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y animó a los latinos a unirse y a protestar frente a los abusos.

Estas declaraciones fueron hechas por la artista durante una rueda de prensa el pasado sábado en Viña del Mar, previa a su presentación del domingo en este festival de la canción.

“Una cosa es tratar de agarrar criminales y personas que están haciendo daño en un país y otra cosa es hacer redadas de familias, niños, personas que han contribuido muchísimo al bienestar del país y que no usan recursos”, afirmó.

“No están documentados. (Pero) Aportan a nivel de pagar impuestos, de sus negocios, de las cosas tan lindas que le brindan a ese país tan grande que es una mezcla de tantas culturas. Cualquiera que esté en Estados Unidos es inmigrante”, agregó.

Finalmente expresó que “unirnos como latinos en Estados Unidos es importante y decir presente cuando uno ve algo que no es correcto. Hablar. Esto no es parte de nuestro gran país. Son momentos difíciles en todo el mundo, realmente”.

Gloria Estefan interpretó varios de sus clásicos de su carrera solista y con Miami Sound Machine, iniciando con “Oye mi canto (Hear My Voice)”, repasando 18 de sus éxitos, terminando con “Get On Your Feet”, llevándose la Gaviota de Plata y Oro, esta última, de manos de su esposo, Emilio Estefan.

