Nada bueno salió de la guerra, ni para Ucrania, ni para Rusia: Pavlo Kukhta, exministro ucraniano

Este 24 de febrero se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania. Desde entonces la destrucción, pérdidas de vidas y el caos han sido una constante en el país. De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.800 centros de salud en todo el país han resultado dañados o destruidos desde el inicio de la guerra a gran escala.

En el marco de estos cuatro años de guerra en 6AM W, Julio Sánchez Cristo habló con Pavlo Kukhta, exministro de Desarrollo Económico, Comercio y Agricultura del Gobierno de Ucrania, para hacer un balance y proyección de la guerra.

¿Este es el comienzo del fin de la guerra?

El exministro ucraniano, dijo que: “Espero que los comentarios de Zelensky sean correctos. Veo una oportunidad para acabar la guerra ahora, considero que esta guerra no debió ser tan larga. En primer lugar, no debió pasar. Los líderes del mundo, comenzando por el de Rusia, por supuesto, han cometido muchos errores a lo largo de esta guerra y eso ha hecho que sea tan larga”, comentó.

¿Seguir enviando ayuda humanitaria o no?

Ante esta pregunta Pavlo Kukhta respondió que la guerra solo beneficia a algunos que ganan dinero, considera que la guerra se debe acabar por el bien de Ucrania, pero también por el bien de Rusia y por el bien de la región, cree que esa es la meta clave en este momento, salirse de esta guerra.

Ucrania necesita en este momento la ayuda que sigue llegando de los socios europeos para poder defenderse, pero esta ayuda no debe ser justificada para prolongar la guerra. La guerra se debe acabar por el bien de la región, por la estabilidad de la región y los ucranianos no pueden justificar esa posición de seguir prolongando la guerra precisamente por las muertes que se ven día a día.

¿Quién debería mediar en la guerra?

El exministro de Desarrollo Económico, Comercio y Agricultura del Gobierno de Ucrania indica que el árbitro final serán los historiadores, quienes contarán qué fue lo que pasó al final y allí saldrá la verdad a la luz.

¿Cuál ha sido el rol de Estados Unidos?

“Estados Unidos, ha sido el moderador de estas negociaciones, los estadounidenses han jugado un papel muy importante, le guste a uno o no Donald Trump y las diferentes opiniones que hay con respecto a él, Estados Unidos jugó un rol bastante constructivo”, afirmó el exministro.

