Las frías cifras de la guerra en Ucrania que Rusia inició

Limitar una guerra a los datos fríos que se dicen fácil es injusto con las víctimas, pero necesario para comprender la amplitud del daño que un conflicto genera sobre una comunidad, sobre un país o sobre el planeta. Así que 1.461 días después y tras más de 1 millón 800 mil muertos, estas son las frías y vergonzosas cifras de una guerra que se dio por el ímpetu invasor de Rusia y su líder Vladimir Putin.

Vea aquí: ¿Qué esperaba Vladimir Putin al invadir Ucrania?

En primer lugar, hablemos de los civiles. Según registros estimados de Naciones Unidas, los cuatro años de guerra dejan más de 17.000 víctimas mortales, entre los que se cuentan casi 800 niños, y más de 40.000 heridos únicamente entre la población civil. Sin embargo, el drama no se limita a este tipo de víctimas.

La guerra ha dejado casi 6 millones de desplazados. Ucranianos que dejaron su país huyendo de la guerra o escapando de las zonas invadidas por Rusia. Es como si los habitantes de Medellín y su zona metropolitana se multiplicaran por dos y tuvieran que salir a vagar por el mundo sin saber si algún día podrán volver a casa.

También puede leer: Zelenski: Vladimir Putin inició la Tercera Guerra Mundial

En cuanto a los niños, se estima que cerca de 2 millones 600 mil tuvieron que abandonar sus hogares y fueron separados de sus familias. Muchos de ellos terminaron en centros de reeducación rusos donde fueron sometidos a verdaderos lavados cerebrales para enseñarles a odiar a su familia, a Ucrania, a Europa y a occidente.

El escenario en el frente de guerra es desolador, pues ya se superó el número de víctimas que en su momento dejaron grandes guerras como la de Corea o la de Vietnam. A pesar de que no hay cifras oficiales, se estima que más de 1 millón 800 mil soldados ha muerto en los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. En pocas palabras, esta guerra muy pronto será la más sangrienta para Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Le puede interesar: Putin tras cuatro años de guerra: aceleraremos el desarrollo tecnológico militar

Pero la guerra no solo se lleva vidas, también destruye el territorio donde esta se desarrolla. Hoy Ucrania es un país devastado: las carreteras, líneas de transmisión de energía, edificios públicos y escuelas destruidos se cuentan por centenares. En cuanto a viviendas los daños son de decenas de miles. Según proyecta el Banco Mundial volver a poner en pie a Ucrania costaría hoy unos 588.000 millones de dólares, una cifra similar al valor total de la fortuna del hombre más rico del planeta. Sin embargo, reconstruir un país toma décadas y conseguir el dinero no será fácil, más aún si en las negociaciones de paz se sigue insistiendo en que Rusia no debe pagar por una guerra que empezó.

Escuche la crónica completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 03:24 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: