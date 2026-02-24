¿Qué esperaba Vladimir Putin al invadir Ucrania?

El 24 de febrero de 2022, mientras en las principales ciudades de Ucrania sonaban las sirenas que anunciaban la invasión, en Moscú, el invasor jefe, Vladimir Putin, creía que la operación en Ucrania iba a ser veloz como un relámpago.

Bastarían unas pocas horas o si acaso unos pocos días para llegar a la capital, Kiev, y así consolidar la conquista de nuevos territorios para Rusia y de paso la sumisión del gobierno ucraniano.

Han pasado 1.461 días. De la operación relámpago que soñó Putin no queda nada, pues desde hace mucho en el centro de Europa se vive una guerra de desgaste en la que se disputan uno o dos kilómetros cada día en el frente oriental, sin que Rusia logre avanzar de manera significativa. Y aunque las sirenas siguen sonando en Kiev cuando Rusia inicia uno de sus bombardeos mortales, el sonido más temido por los ucranianos es ahora el de los drones.

Y es que la guerra de Ucrania se convirtió en el escenario para que Rusia pusiera a prueba los más recientes desarrollos tecnológicos de herramientas para los conflictos. Los drones se convirtieron en una de las armas más letales gracias a su capacidad de entrar en territorio enemigo con discreción y su garantía de dar en el blanco. Pero también en esta guerra el mundo conoció los misiles hipersónicos rusos, imposibles de interceptar, y con capacidad de ser portadores de bombas nucleares.

Esta guerra también consolidó un mundo marcado por los apoyos ofrecidos ya sea a Rusia ya sea a Ucrania. En términos geopolíticos y para agrado de Putin se consolidaron dos bloques: el de los países occidentales con Europa, el Reino Unido, Corea y Japón acompañando a Ucrania; y el de las autocracias con China, Corea del Norte e Irán respaldando a Rusia. Estados Unidos que durante el gobierno Biden apoyó a Ucrania hoy se desentiende del destino ucraniano aunque promueve el acercamiento con Rusia aunque inclinando la mesa de negociación a favor de Vladimir Putin.

¿Pero cómo comenzó todo hace cuatro años? Desde Rusia se dijo que la invasión a Ucrania no fue invasión, sino una operación especial para proteger a los habitantes rusoparlantes del este de Ucrania de la amenaza “nazi” del gobierno de Kiev. Un hecho completamente falso. Hace pocos días informes de inteligencia de EEUU y el Reino Unido producidos entre 2021 y 2022 revelaron la verdad: durante la pandemia de covid Putin se encerró en una de sus residencias, leyó muchos libros sobre la historia y la grandeza pasada de la nación rusa y quiso garantizar un lugar especial para él en esos libros.

La de Ucrania es la guerra de un hombre que quiere trascender. Más de 1.800.000 de muertos de lado y lado y una Ucrania completamente devastada son testigos