Rusia y Ucrania a punto de proseguir diálogos en Ginebra mientras EEUU destaca “avances”

Desde Rusia y Ucrania anunciaron que habrá nuevas discusiones en los próximos días sobre el plan de paz de 20 puntos y Kiev resaltó que se tomarán decisiones clave antes de 2026. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Ucrania y Rusia tienen previsto mantener en Ginebra una segunda jornada de diálogos de paz mediados por Estados Unidos, cuyo principal emisario destacó “avances significativos” para terminar el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las conversaciones constituyen el último esfuerzo diplomático para detener los combates, que dejan desde febrero de 2022 cientos de miles de muertos, millones de personas obligadas a huir y gran parte del este y el sur de Ucrania devastados.

Estados Unidos presiona para poner fin a la guerra, que dura ya casi cuatro años, pero no ha logrado mediar en un acuerdo entre Moscú y Kiev sobre la cuestión clave del territorio.

Dos rondas anteriores de negociaciones en Abu Dabi no lograron avances.

Sin embargo, el enviado estadounidense Steve Witkoff, que representa al gobierno de Donald Trump en los diálogos en Suiza, afirmó que los esfuerzos diplomáticos del mandatario republicano supusieron un paso adelante en el intento de Washington de poner fin a los enfrentamientos.

“El éxito del presidente Trump en reunir a ambas partes de esta guerra ha tenido avances significativos y estamos orgullosos de trabajar bajo su liderazgo para detener las matanzas en este terrible conflicto”, escribió en X, sin dar detalles.

“Ambas partes acordaron informar a sus respectivos líderes y continuar trabajando por un acuerdo”, agregó Witkoff.

El primer día de conversaciones en Ginebra el martes “duró seis horas” y “fue muy tenso”, dijo a la AFP una fuente cercana a la delegación rusa bajo anonimato.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó en su discurso vespertino que estaba dispuesto “a avanzar rápidamente hacia un acuerdo digno para poner fin a la guerra”, pero cuestionó si Rusia se tomaba en serio la paz.

“¿Qué es lo que quieren?”, preguntó Zelenski, al acusar a Moscú de dar prioridad a los ataques con misiles sobre la “diplomacia real”.

- “Victoria” sin más -

Para las conversaciones de Ginebra, el Kremlin volvió a nombrar al nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador.

El secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umiérov, encabeza la delegación de Kiev y afirmó que las negociaciones continuarán este miércoles.

Agradeció a Washington su mediación y dijo que había informado a los aliados europeos de los resultados de la primera ronda de conversaciones, que, según él, se habían centrado en “cuestiones prácticas y los mecanismos de posibles soluciones” al conflicto.

“He concluido una reunión separada con representantes de Estados Unidos y socios europeos: Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Suiza”, escribió en la plataforma de mensajería Telegram.

Zelenski ha dicho en repetidas ocasiones que a su país se le pide que haga concesiones desproporcionadas en comparación con Rusia.

Trump presionó el lunes a Kiev para que llegara a un acuerdo, al decir que “más les vale sentarse a la mesa, y rápido”.

Zelenski dijo el martes al medio Axios que “no era justo” que el magnate republicano siguiera pidiendo a Ucrania que negociara un acuerdo, y añadió que no se logrará una paz duradera si se le entregaba la “victoria” a Rusia sin más.

“Espero que solo sea una táctica y no una decisión”, dijo el presidente ucraniano.