Cucuteños en México temen más acciones de violencia por la muerte de “El Mencho”

Luego de la muerte de "El Mencho", en distintas regiones de México se registraron numerosos enfrentamientos y quema de vehículos. La situación se mantiene en algunos estados. /Foto: Cortesía / Getty)

Cúcuta

Cucuteños que están residiendo en varios estados mexicanos revelaron a Caracol Radio la tensa situación que están viviendo en varias ciudades luego de la muerte de “El Mencho”.

Ellos aseguran que después de este hecho han vivido momentos de tensión, miedo, pánico, zozobra ante los hechos que se desataron por la muerte del capo mexicano.

*Yesid, uno de los cucuteños residente en Colimas, Guadalajara reveló que durante la violencia desatada en ese lugar, se incineraron 600 vehículos, cinco restaurantes y maquinaria amarilla que fue utilizada en medio de los cruentos ataques para impedir la movilidad"

Explicó que han pasado 36 horas después del hecho y aún se siente la tensión por lo vivido. “La vida hoy no es normal, salimos a abastecernos corriendo, la gente teme que esta guerra continúe, se incremente y que siga cobrando más vidas”

“Los negocios están cerrados, hay mucha zozobra porque esto se repita. Los colombianos que estamos acá residentes pensamos salir pronto, no sabemos si esto se agudice y la verdad el estado mexicano se ha quedado corto para dar respuesta a una situación tan compleja como esto” dijo.

Finalmente dijo que los mexicanos están cansados de esta situación y se muestran optimistas que las autoridades puedan actuar para frenar esa ola de violencia desatada por ese hecho.