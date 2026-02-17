Cabezas humanas halladas en Valle serían acciones de bandas criminales: anuncian megatomas en Cali

Las cuatro cabezas humanas halladas en la última semana el Valle del Cauca —tres en Cali y una en el municipio de La Unión— corresponderían a acciones de bandas criminales dedicadas al microtráfico y narcotráfico, según informaron las autoridades tras un Consejo de Seguridad extraordinario.

Ante la gravedad de los hechos, se anunciaron megatomas conjuntas entre la Policía y el Ejército en barrios priorizados de Cali, donde se ha evidenciado un incremento de acciones criminales.

“Estas megatomas se realizarán en sectores específicos donde se ha registrado aumento de hechos violentos por parte de bandas criminales. Además, se fortalecerán los corredores seguros entre el norte del Cauca y la ciudad de Cali”, señaló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Por su parte, la comandante de la Policía Valle, la general Sandra Liliana Rodríguez, aclaró que los restos humanos encontrados no estarían relacionados entre sí.

“Es importante precisar que los casos no tienen conexión directa. Se trataría de distintas estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico y narcotráfico. Por eso es fundamental el trabajo articulado entre las instituciones para desarrollar estas megatomas”, explicó la oficial, descartando además la participación de organizaciones criminales internacionales en estos hechos.

La gobernadora Toro agregó que “el 80 % de los homicidios en el Valle del Cauca y el 76 % en Cali obedecen a enfrentamientos entre bandas criminales”, lo que, según indicó, evidencia la necesidad de intensificar los operativos.

Consejo de Seguridad entre Valle y Cauca

Durante el encuentro también se anunció un Consejo de Seguridad bidepartamental entre Valle del Cauca y Cauca, con el fin de analizar la situación de orden público en la región, incluyendo reportes sobre intentos de reapertura de socavones para minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Las autoridades informaron que, gracias a los patrullajes realizados recientemente, se han logrado impedir al menos dos intentos de acciones terroristas en la región.

Finalmente, desde Cali se solicitó al Gobierno Nacional la designación de un comandante en propiedad para la ciudad, teniendo en cuenta que en menos de seis meses han sido relevados tres comandantes de la Policía Metropolitana.