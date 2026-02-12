Hallazgo de cabeza humana cerca al CAM es un mensaje de terror, aseguró el Concejo Municipal

En menos de 24 horas dos cabezas humanas han sido halladas en diferentes poblaciones del Valle del Cauca.

Como un mensaje de terror, fue calificado por el concejo de Cali, el hallazgo de una cabeza humana este miércoles, en inmediaciones del río Cali cerca al Centro Administrativo Municipal CAM, sede de la Alcaldía.

Daniella Plaza Saldarriaga, presidenta del Concejo Distrital, afirmó que la ciudad no puede aceptar que hechos como el hallazgo de una cabeza humana en inmediaciones del río Cali, se asuman como un hecho más de violencia.

“Este es un hecho inaceptable, que pone a Cali como una de las ciudades más peligrosas del país”, afirma Plaza Saldarriaga.

“La violencia no puede seguir normalizándose en esta capital, este hallazgo en espacio público institucional envía un mensaje de terror para todos los caleños”, sostiene la Presidenta del Concejo, quien hizo un llamado urgente a las autoridades para que adelanten las investigaciones del caso y logren esclarecer este crimen.

El alcalde de Cali Alejandro Eder, pidió a las autoridades establecer si la cabeza humana hallada en inmediaciones de la Alcaldía hace pocas horas, tiene relación con otra cabeza hallada en el norte del Valle.