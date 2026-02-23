La prueba restante en la identificación de Camilo Torres que generó choque institucional

Caracol Radio conoció la historia detrás de la falta de coordinación entre el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para anunciar el hallazgo y la plena identificación del sacerdote Camilo Torres Restrepo, fundador de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y figura clave en la ideología de la guerrilla del ELN en sus primeros años.

Versiones conocidas por este medio aseguraron que en los pasillos de Medicina Legal hay profundo malestar por la metodología adoptada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para presentar que, efectivamente, los restos que estuvieron ocultos durante 60 años corresponden al sacerdote.

Este medio pudo establecer que, pese a los múltiples procesos que se han realizado con el objetivo de verificar si el material genético de los restos óseos coincide con el de sus familiares, hubo un último examen que para Medicina Legal representa una prueba crucial para establecer la autenticidad plena. Sin embargo, la entrega digna al sacerdote jesuita Javier Giraldo, incansable buscador de los restos de Camilo Torres, se realizó sin tener en cuenta ese resultado.

Expertos de carácter científico que han participado en el proceso detallaron que, tras la extracción del material genético de los huesos encontrados en el cementerio municipal de Bucaramanga en junio de 2024, se hicieron las verificaciones correspondientes con los restos de sus padres.

En 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se llevó a cabo un trabajo diplomático para obtener la autorización del Gobierno de Cuba y exhumar los restos de Isabel Restrepo, la madre de Camilo. Estaba enterrada desde su muerte en 1973 en La Habana, donde pasó los últimos años de su vida en el exilio tras la muerte de su hijo. Lo mismo se gestionó con los restos de Calixto Torres Umaña, su padre, muerto en 1960 y cuyo cuerpo fue exhumado del Cementerio Central de Bogotá en diciembre de 2024, junto con el de otros familiares.

La ruta genetica: del hallazgo en Bucaramanga a la coincidencia con el padre

En el comunicado que emitió la UBPD, explicando la línea de tiempo, se precisó cuál fue la prueba determinante, para ellos, para concluir que esos eran los restos.

El 10 de diciembre de 2025 se hizo una nueva solicitud de análisis a laboratorios de genética colombianos. Un mes después, exactamente el 5 de enero de 2026, se tuvo la primera coincidencia con los restos de quien sería Calixto Torres.

“Los análisis preliminares señalaban una coincidencia biológica entre el material genético de uno de los individuos recuperados y el del señor Calixto Torres, padre del sacerdote Camilo Torres”, dijo la UBPD.

Tras este descubrimiento significativo, la UBPD aseguró que entre enero y febrero se hicieron validaciones con integrantes de la comunidad científica que llevaron a la entrega de los restos el pasado 15 de febrero, en un espacio reservado con el padre Giraldo en las instalaciones de la entidad.

La prueba pendiente con la madre que desató el choque institucional

Es en este punto de la historia que se destapa la controversia con Medicina Legal, luego de que su actual director, Ariel Cortés, afirmara que “continuaban con los estudios periciales de los restos”, teniendo en cuenta las dificultades que tenía el cuerpo para extraer el material genético.

Personas cercanas al proceso le confirmaron a Caracol Radio que la discordia radica en que no se esperó a que saliera el resultado de la coincidencia biológica, pero esta vez con los restos de la madre.

Científicos explicaron que en genética existe la posibilidad de que se dé una coincidencia al azar y, por ello, era necesario hacer una doble verificación de la coincidencia genética con los restos que fueron traídos de Cuba, asunto que desencadenó el cruce de versiones.

Cabe agregar que en este momento miembros del equipo investigador, científicos y médicos forenses expertos en genética trabajan a toda marcha para obtener ese resultado lo más pronto posible, que confirme ese primer hallazgo con el padre y aumente la probabilidad de que, en efecto, los restos sean del sacerdote Camilo Torres.