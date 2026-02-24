Martes 24 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La hermosa replica antigua de la iglesia y las casas tradicionales del municipio de Circasia en el parque Recuca en Quindío. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que Diana Ospina oriunda de Armenia ya se encuentra de nuevo con su familia, luego de haber sido víctima de secuestro y robo en la capital.

Según explicó el mandatario, aproximadamente a las 9:30 p.m. de ayer lunes 23 de febrero, la mujer llegó al CAI Mirador, donde fue recibida por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. De inmediato, las autoridades la trasladaron para que pudiera reencontrarse con sus familiares.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Galán aseguró además que la investigación para identificar y capturar a los responsables avanza rápidamente. “Pronto estarán tras las rejas”, afirmó el alcalde, al referirse a los delincuentes que participaron en el hecho.

Las autoridades continúan adelantando las diligencias judiciales para llevar a los implicados ante la justicia.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Luego de que las autoridades de Bogotá confirmaron que Diana Ospina, de 47 años, afirmaron que fue encontrada en buen estado de salud. La mujer había sido reportada como desaparecida desde el domingo, luego de salir de un bar en el sector de Chapinero y abordar un taxi.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los hechos de criminalidad en Armenia, un motociclista fue asesinado con arma de fuego

Aunque inicialmente las autoridades de tránsito habían reportado que se trataba de un accidente en la carrera 19 con calle 40 de la ciudad, se confirmó un caso de homicidio.

Y es que al parecer la víctima se movilizaba en su motocicleta por esta zona de la ciudad cuando fue impactado con arma de fuego, sin embargo, los agentes de tránsito atendieron inicialmente suponiendo un accidente por las condiciones en las que quedó el vehículo.

Más información Lunes 23 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño aclaró que tras la inspección técnica de cadáver por parte de funcionarios de la Sijin se determinó que fue un ataque con arma de fuego y no un siniestro vial. Fue claro que el hecho sicarial ya es trasladado a las autoridades competentes para que avancen con las investigaciones correspondientes.

Ya son 21 homicidios en la ciudad de Armenia en lo corrido de este año de los 36 asesinatos que se han presentado este año en el departamento del Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, la Dijín de la Policía capturó a un alemán solicitado en extradición por estafa

La Dijín de la Policía Nacional en coordinación con fiscalía general de la Nación y el apoyo de autoridades de Francia, en Armenia Quindío capturó con fines de extradición al ciudadano alemán conocido como “El Rey”, requerido por el delito de estafa, para cumplir 3 sentencias condenatorias.

El ciudadano alemán identificado como Jurgen Lubke, conocido como alias El Rey, requerido en Europa por el delito de estafa fue capturado en operativo realizado por personal de la Dijín de la Policía que llegaron hasta la ciudad de Armenia y detuvieron en plena vía pública de la ciudad al extranjero.

Alias “Rey”, según la investigación de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia habría estafado a ciudadanos alemanes y españoles por 154.500 euros usando empresas ficticias de transporte.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En 2023 creó otra empresa falsa en Armenia, Quindío para continuar con estafas y lavado de activos. Es requerido por Alemania.

El ciudadano luego de ser capturado en la ciudad de Armenia será trasladado a la ciudad de Bogotá donde será dejado a disposición de la autoridad competente para luego iniciar su proceso de extradición hacia Alemania.

No es la primera vez que, en Armenia, agencias de seguridad internacionales capturan ciudadanos sean colombianos o extranjeros involucrados en delitos transnacionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La fiscalía general de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado “Calle Real” que estaría dedicado al tráfico de estupefacientes en Salento, Quindío.

Un fiscal Quindío les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de bien mueble o inmueble. Los procesados aceptaron cargos.

De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial operaria ilegalmente desde el 10 de abril de 2024, comercializando cocaína y marihuana en dosis personales.

Durante el desarrollo de diligencias de allanamiento y registro, realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI con apoyo de la Policía capturaron a Edison Callejas Murcia, alias “El Negro”; Nicolás Gómez Gómez, alias “Caballeriza”; Jonattan Ospina Restrepo, alias “Ratón”; Sergio Garzón Cortes, alias “Chinga”; Andrés Mauricio Quintero Gutiérrez, alias “Mao”; y Jeferson Arango Bonilla, alias “El Indio”.

Un juez de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y les impuso medidas de aseguramiento en el centro carcelario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobierno nacional anunció mayor pie de fuerza para el mes de mayo de este año en el Quindío

A través de un oficio el ministerio de Defensa le respondió a la representante a la cámara Piedad Correal sobre una solicitud relacionada con el aumento de pie de fuerza en el departamento.

En la misiva sostienen que la Policía Nacional ha previsto en la planeación institucional del año 2026 la asignación de personal policial para el departamento del Quindío en mayo de este año lo que permitirá reforzar progresivamente el pie de fuerza y atendiendo las necesidades identificadas en un diagnóstico previo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto la representante a la Cámara, Piedad Correal manifestó que el tema de la seguridad ciudadana es clave entendiendo la situación de orden público del país y por eso realiza el seguimiento mediante las solicitudes congresuales.

Reconoció que tanto el ministerio de Defensa como la Policía han respondido a cada uno de los requerimientos entendiendo las dificultades en materia de seguridad en el departamento como el tráfico de estupefacientes que deriva en homicidios.

Fue clara que se necesitan planes operativos y de control por lo que es fundamental mayor pie de fuerza es así como desde el gobierno nacional le dieron a conocer que llegaron 171 uniformados durante el año 2025.

Resaltó que el compromiso está enfocado en el mes de mayo de este 2026 realizarán el fortalecimiento al comando de la Policía del departamento por lo que reforzará el seguimiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Estudiantes de una universidad en Armenia denunciaron que al interior de un salón de clase hurtaron sus elementos tecnológicos que ascienden a 30 millones de pesos

A través de las redes sociales se conoció la denuncia puntualmente por el perfil de Instagram de Alexa Miranda quien cuenta con más de un millón de seguidores y resaltó que su hermano junto con un grupo de estudiantes de una especialización de la Institución Universitaria EAM de la ciudad, fueron víctimas del hurto de sus computadores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De acuerdo con la denuncia realizada por Alexa, los estudiantes decidieron salir a almorzar al mediodía del sábado 21 de febrero por lo que dejaron sus pertenencias al interior del salón de clases e incluso cerraron la puerta con llave. Sostuvo que la sorpresa se generó cuando regresaron del almuerzo puesto que la chapa de la puerta estaba forzada y destrozada.

Manifestó que una vez ingresaron al aula evidenciaron el hurto de 12 computadores y un iPad que están avaluados en más de 30 millones de pesos por lo que llamó la atención puesto que considera es un hecho de suma gravedad y deben darse las investigaciones para dar con los responsables.

Dijo que lo más frustrante de todo ha sido la respuesta de la universidad puesto que sostienen que no había cámaras de seguridad en el lugar y que el vigilante al parecer no estaba en su puesto por lo que exige las claridades sobre el caso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente la institución universitaria EAM emitió un comunicado a raíz de la situación: “Desde la Institución Universitaria EAM rechazamos de manera categórica cualquier acto que atente contra la integridad y la confianza de nuestra comunidad académica y sociedad. Frente a los hechos ocurridos el 21 de febrero, informamos que se activaron de inmediato los protocolos institucionales.

El caso se encuentra en manos de las autoridades competentes, a quienes hemos brindado la información necesaria para contribuir al avance de la investigación. Estaremos atentos a los adelantos investigativos y mantenemos total disposición para acompañar este proceso hasta su resolución”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Agentes de tránsito de Setta y operarios de grúa según el informe oficial de las autoridades fueron objeto de agresión por parte de un motociclista en pleno centro de Armenia.

Los hechos se registraron en la carrera 16 con calle 15 esquina en el sector del CAM, donde según el informe de Setta el motociclista involucrado tenía el Soat y la revisión técnico mecánica VENCIDOS y la reacción fue oponerse al operativo, incluso hay una mujer agente de tránsito que también fue agredida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de tránsito, Daniel Jaime Castaño indico que este video que compartieron los ciudadanos en redes sociales solo deja ver la supuesta agresión hacia el motociclista y no el comportamiento agresivo del mismo contra la autoridad de tránsito, que no es la primera vez que ocurre en Armenia, las agresiones contra el personal de Setta

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

60 emergencias se han registrado en lo que va del mes de febrero en el Quindío debido a las lluvias, las principales afectaciones los deslizamientos de tierra, todo el departamento está en alerta naranja por riesgo de creciente de ríos y quebradas.

Según la gestión del riesgo han atendido siete crecientes súbitas, seis caídas de árboles, cuatro vendavales, 34 derrumbes, que han dejando 30 familias damnificadas especialmente en los municipios de Génova, Calarcá y Cordoba los más afectados

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante la llegada del día del pago de la factura de Empresas Públicas de Armenia, la entidad recuerda a la ciudadanía que continúa activo el convenio con Facilísimo para que no hagas filas y canceles el valor en 154 puntos ubicados en las diferentes comunas de la capital quindiana.

Cabe recordar que en el departamento del Quindío hay 172 puntos Facilísimo donde también puedes hacer el pago en caso tal de que estés en uno de los municipios de la región.

Pero este convenio no es la única estrategia, EPA recuerda que por medios digitales como por el botón de PSE puedes pagar el recibo sin necesidad de hacer filas en el área comercial del Centro Comercial del Café.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En una sesión estratégica del Comité de Seguimiento, el Gobierno del Quindío, a través de la secretaría de Salud Departamental y en un trabajo conjunto con delegados de la Procuraduría General de la Nación, evaluaron las barreras que persisten en la prestación de servicios y entrega de medicamentos para la población con atención especial.

Durante el encuentro, se analizó el desempeño de las EPS Nueva EPS, Fomag y Asmet Salud, enfatizando en que el acceso oportuno a estos insumos es un derecho fundamental e irrenunciable para garantizar la estabilidad y calidad de vida de los pacientes con diagnósticos prioritarios en el departamento.

​Como resultado de la mesa técnica, se establecieron compromisos inmediatos para subsanar las fallas en la cadena de suministro. En el caso del Fomag, la entidad se comprometió a concretar una reunión con su operador de medicamentos para establecer un acuerdo de voluntades que regularice la entrega pendiente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte, el representante de la Nueva EPS asumió la responsabilidad de gestionar un acercamiento directo con su prestador de suministros para agilizar los procesos en favor de esta población vulnerable, buscando eliminar los trámites administrativos que hoy obstaculizan la atención.

​Finalmente, el comité expresó su preocupación ante la inasistencia de la EPS Asmet salud a esta convocatoria oficial. Ante esta falta de comparecencia, las delegadas de la Procuraduría anunciaron que se oficiará formalmente a la entidad para requerir su presencia obligatoria en una segunda mesa de trabajo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, inició la jornada de vacunación dirigida a estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y proteger la salud de la población infantil y juvenil.

En este 2026 tendrá el lema “Entornos educativos seguros comienzan con esquemas completos”, mientras que se confirmó que durante 2025 se alcanzó una cobertura de 1.517 vacunas aplicadas en la población estudiantil de distintos colegios de la capital quindiana, consolidando el compromiso de la Administración Municipal con la salud pública.

Carol Tatiana Marín Cardona, enfermera líder de vacunación en Armenia indicó “La idea es dar a conocer a la población que vamos a iniciar la aplicación de vacunas como la del VPH, para prevenir el virus del papiloma humano, llegando a población desde los 9 años, edad ideal para este tipo de prevención, ya que se realiza antes del inicio de la actividad sexual, evitando el cáncer de cuello uterino y otros como el orofaríngeo. Además, tendremos disponible todo el esquema de biológicos, entre los que se cuentan sarampión y rubéola, garantizando así que se completen los esquemas en la población estudiantil”,

El equipo de vacunación de Red Salud Armenia estará esta semana en la Institución Educativa Ciudadela de Occidente, por lo que se invita a toda la comunidad a participar en la jornada de vacunación, hoy martes 24 y miércoles 25 de febrero: Sede La Patria y jueves 26 de febrero: Sede Parques de Bolívar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un recorrido de verificación se cumplió por la obra Plataforma de Interpretación del Paisaje Cultural Cafetero -PCC- denominada “Ciudad sobre letras”, en el municipio de Calarcá. Dicho recorrido fue orientado por la gerente de la empresa Proyecta, Lina Marcela Roldán Prieto, al mismo asistieron concejales de la localidad y la Alcaldía representada por la secretaría de Planeación Municipal, al igual que el ingeniero contratista de la obra.

El objetivo de esta jornada fue el de dar a conocer el estado del proyecto, como se dijo ya terminado, y los trámites finales que se cumplen para la entrega definitiva de este importante bien a la Alcaldía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aprobaron en segundo debate en la Asamblea Departamental con 10 votos positivos, el Proyecto de Ordenanza N.º 002 de 2026 “Por medio de la cual se crea la Mesa Departamental de Compras Públicas Locales de Alimentos y se dictan otras disposiciones en el marco de la Ley 2046 de 2020 y el Decreto Reglamentario 248 de 2021”, la cual pasa a sanción por parte del ejecutivo departamental.

Para la cartera de Agricultura, esta iniciativa es de gran importancia, porque a través de la misma, se busca eliminar la intermediación y mejorar así los ingresos a los hogares rurales y por ende dinamizar la economía regional, entendiendo que, tanto entidades públicas como privadas que manejen recursos del estado deben destinar al menos el 30% de sus compras a pequeños productores locales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan que a partir de este viernes 27 de febrero comienzan los pagos de Colombia Mayor con un ciclo doble, correspondiente a los meses de enero y febrero, y de esta forma ajustarlo al inicio del contrato de operación que garantiza la distribución de los recursos.

Lo anterior se debe al proceso de adjudicación del operador de transferencias monetarias. Con esta medida se busca proteger a las personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy estará en Armenia el candidato presidencial Abelardo de la Espriella que liderará una concentración en la plaza de Bolívar de la capital del Quindío a partir de las 10 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Consultorio Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia Armenia, realizó la entrega oficial de la propuesta de diseño arquitectónico del nuevo Salón Comunal del barrio Veracruz, de la capital quindiana, a su respectiva Junta de Acción Comunal.

La iniciativa se desarrolló como parte de un proceso académico con enfoque participativo, en el que estudiantes y docentes trabajaron de manera articulada con la comunidad para identificar sus principales necesidades y proyectar un espacio polivalente.

La propuesta contempla un escenario funcional y flexible, pensado para el desarrollo de actividades educativas, sociales, culturales y comunitarias, aportando así al fortalecimiento del tejido social del sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, hoy juega el Deportes Quindío a las 3y30 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur de Envigado donde enfrentará al Envigado por la sexta jornada del Torneo Dimayor de la B, si el equipo milagroso consigue la victoria será nuevamente líder solitario de la tabla de posiciones del campeonato.