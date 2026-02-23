Lunes 23 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Trágico fin de semana de muertos en accidentes de tránsito en el Quindío, el caso de mayor gravedad es el de dos peatones que fueron arrollados por un carro fantasma

Alta preocupación se genera en el departamento del Quindío debido a los hechos de siniestralidad vial que dejan tres muertos en casos aislados durante este fin de semana.

El caso de mayor gravedad se registró en la noche del sábado 21 de febrero en el km 01+650 en la vía que conduce de Pereira a Armenia a la altura del restaurante El Solar, donde un carro fantasma arrolló a dos trabajadores de una reconocida licorera.

Los trabajadores intentaban cruzar la vía tras descender de un camión de la empresa para llevar mercancía a un establecimiento nocturno de la zona, sin embargo, un vehículo los embistió generando su deceso.

Las víctimas fueron identificadas como Nicol Valeria Vargas Gómez de 19 años de edad y William Andrés Paipa de 40 años.

A propósito, el alcalde del municipio de Circasia, Julián Andrés Peña lamentó el fallecimiento de Nicol y envío un mensaje de solidaridad a sus familiares en medio del inmenso dolor.

Enfatizó que decretarán un día de duelo municipal y acompañarán a la familia en este difícil momento por lo que están prestos a cualquier requerimiento.

Asimismo, recordó a la joven como dulce, carismática, luchadora y que amó la música lo que le permitió ser una figura local.

De otro lado en la madrugada del sábado 21 de febrero en el sector de los puentes de La Cejita de la capital quindiana, se registró un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida.

El reporte lo entregó el secretario de tránsito, Daniel Jaime Castaño quien manifestó que al parecer una mujer identificada como Briyin Andrea Meneses Jiménez, de 30 años de edad que conducía una motocicleta perdió el control y chocó con un objeto fijo generando su muerte de manera inmediata.

Sostuvo que avanzan en la recolección de información y pruebas para trasladar a la Fiscalía con el fin de avanzar en las investigaciones.

Desde la gobernación del departamento lamentaron el difícil panorama en materia de accidentalidad e informó que los casos están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, con el rigor y la celeridad que la situación exige.

Las autoridades en Armenia ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos tras el asesinato de un hincha del Deportivo Pereira

Recordemos que un hincha del Deportivo Pereira identificado como Kevin Andrés Osorio Salazar de 26 años de edad, resultó gravemente herido con arma blanca cuando fue atacado por hinchas del Deportes Quindío quienes los interceptaron cuando pretendían llegar al estadio centenario de la ciudad para el partido entre el Deportivo Pereira y Pasto.

Aunque la víctima fue trasladada al hospital San Juan de Dios de la ciudad para la atención médica correspondiente, perdió la vida tras la gravedad de las lesiones. Precisamente se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad entre la administración municipal y la Policía con el objetivo de definir las medidas frente al lamentable hecho.

El alcalde de la ciudad, James Padilla García informó que ofrecerán una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita esclarecer los hechos violentos ocurridos en la noche del viernes 20 de febrero, en los que perdió la vida un hincha y tres personas más resultaron lesionadas.

Fue claro que avanzan en las respectivas investigaciones como la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque. Envío un llamado especial a la tolerancia y a que el fútbol no se convierta en actos de violencia para evitar casos tan lamentables como el ocurrido en la ciudad.

Esta semana se llevará a cabo la comisión local de fútbol con el objetivo de revisar la situación y establecer eventuales medidas sobre el préstamo del estadio al deportivo Pereira entendiendo que se realizan reparaciones en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, lamenta profundamente el fallecimiento de Kevin Andrés Osorio, hincha del Deportivo Pereira en el marco del partido disputado ante Deportivo Pasto.

Rechazamos de manera categórica los actos de violencia ocurridos en Armenia, hechos que afectan el espíritu del fútbol profesional colombiano y enlutan a toda nuestra comunidad deportiva. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad en este difícil momento a todos sus familiares y allegados.

Hacemos un llamado urgente a los hinchas, clubes, autoridades y a todos los actores del fútbol colombiano para que trabajemos de manera conjunta y decidida en la erradicación de la violencia.

En el Quindío se disparan los homicidios, cinco casos durante este fin de semana encienden las alarmas. Las autoridades advierten que las lesiones personales incrementaron en más del 130%

Una ola de violencia se vivió este fin de semana en el departamento incrementando las cifras puesto que con los nuevos casos ya son 35 homicidios en el departamento en lo corrido del año.

Tres casos se registraron en Armenia, otro en el municipio de Pijao y el último en Calarcá, las autoridades lograron la captura de dos de los presuntos responsables en los hechos ocurridos en la ciudad.

En la madrugada del domingo 22 de febrero se presentaron los cuatro homicidios, dos en la ciudad en casos aislados.

El primer hecho se presentó al interior de una casa en el barrio Villa Liliana de la ciudad donde hubo una riña con arma blanca en medio del consumo de bebidas embriagantes y allí fue herido Kevin Andrés Zapata de 22 años quien fue trasladado a centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las heridas.

El segundo caso en el barrio Las Colinas donde en una riña dos hombres se agredieron con arma blanca y uno de ellos identificado como Juan Sebastián Torres de 26 años falleció cuando recibía atención médica en la clínica Santa Ana.

El otro caso en los municipios cordilleranos, inicialmente en zona rural de Calarcá en la vía que comunica los caseríos de Rio Verde y Barragán, donde fue hallado Leonardo García Gallego de 53 años de edad conocido como alias “El Chicha” el cual presenta impactos con proyectil de arma de fuego.

Finalmente, en la vereda La Mariela zona rural del municipio de Pijao fue encontrado Gonzalo Acevedo Pérez de 45 años de edad con heridas ocasionadas por arma cortopunzante. El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento reconoció que la preocupación es alta por la situación que se registra respecto a las lesiones personales puesto que están disparados los casos debido a la intolerancia.

Fue claro que lo anterior ha generado un número significativo de aumento con más del 130% en los casos de violencia intrafamiliar y lesiones personales con armas blancas por lo que el llamado es a la tolerancia para evitar los hechos de violencia en el departamento.

En el departamento ya son 35 homicidios en lo que va del año y Armenia es el municipio con mayor afectación en materia de criminalidad con 20 casos.

Autoridades en el Quindío reconocen incremento de homicidios y refuerzan planes operativos para garantizar la seguridad

El tema de criminalidad sigue siendo de enorme preocupación en el departamento porque impacta directamente en la seguridad ciudadana.

El secretario del Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaria manifestó que se registra un aumento en los casos de homicidio respecto al mismo periodo del año anterior, sin embargo, fue enfático en decir que han logrado capturas y posterior judicialización de los presuntos responsables de estos hechos sicariales.

Resaltó que es clave la denuncia por parte de la comunidad para lograr la articulación con las autoridades que permitan intervenir de manera oportuna y disminuir la problemática.

Las autoridades en el Quindío activaron mesa de reacción inmediata por las denuncias de presiones a un candidato a la cámara de representantes por el pacto histórico

A través de las redes sociales se ha viralizado un video del candidato a la cámara de representantes por el pacto histórico Cristian Giraldo donde denunció presiones para desistir a su aspiración al Congreso.

En el perfil de Instagram del candidato expuso entre lágrimas la situación que incluso lo llevó al deterioro de su salud mental por lo que decidió renunciar.

A propósito, el secretario del interior del departamento Diego Alexander Santamaria dijo que atendiendo la situación activaron la ruta de atención inmediata para escuchar a la persona y así definir las acciones correspondientes para evitar nuevos hechos.

Aclaró que cuando tienen conocimiento de los casos por redes sociales de inmediato se comunican con los candidatos entendiendo que también es clave la denuncia ante la fiscalía general de la Nación con el fin de establecer mayor efectividad en el proceso investigativo.

Asimismo, sostuvo que de cara a las elecciones se dan todas las garantías en materia de seguridad y logística por lo que reiteró que no hay riesgo en el departamento. Destacó que habrá despliegue de Policía y Ejército para que la comunidad ejerza el derecho al voto con todas las condiciones de seguridad y tranquilidad.

Con este nuevo caso ya son seis candidatos a cámara de representantes y líderes políticos que han denunciado amenazas en el departamento.

No para la polémica en el Quindío frente al exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo quien supuestamente habría empeñado una camioneta oficial por una deuda personal. La gobernación del departamento anunció denuncia ante Fiscalía

El caso se ha viralizado a través de las redes sociales y lo que más llama la atención es la ausencia del exfuncionario para entregar las claridades frente a la situación.

A propósito, la administración departamental emitió un comunicado donde informan que interpusieron denuncia por el delito de Peculado por aplicación oficial diferente por los hechos conocidos que podrían comprometer bienes del patrimonio público.

Desde Caracol Radio consultamos al secretario jurídico de la gobernación del departamento, Juan Carlos Alfaro quien evidenció que las actuaciones como particular del exfuncionario Bryant Naranjo no son responsabilidad de la gobernación ni de la institucionalidad.

Fue claro que uno de los temas que le llama la atención es que a través de redes sociales también se ha involucrado al exsecretario del Interior, Jaime Andrés Pérez sobre unas supuestas coimas de unos contratos, pero destacó que la inquietud se centra en que no se conocen las fuentes de las denuncias ni existen condiciones probatorias suficientes.

Explicó que, a pesar de lo anterior, el gobernador del departamento ha dado traslado a la oficina de control interno y a los organismos de control para que establezcan las correspondientes investigaciones.

Asimismo, sostuvo que a hoy no les ha llegado denuncia formal de parte de algún órgano de control por eso se debe partir por la presunción de inocencia.

Enfatizó que le llama mucho la atención el caso sobre todo en época electoral por lo que no se extraña en que en los próximos días salga otra situación similar sin pruebas, pero aclaró que la obligación es dar a conocer a las entidades de control y órganos de auditoría interna aquellas situaciones que deban ser investigadas.

La gobernación emitió el siguiente comunicado: “El Gobierno del Quindío informa a la ciudadanía que, en ejercicio de sus capacidades legales interpuso denuncia por el delito de Peculado por aplicación oficial diferente, como presunto responsable al exsecretario de Agricultura, Bryan Steven Naranjo Raigoza, por los hechos conocidos que podrían comprometer bienes del patrimonio público de los Quindianos.

Se reitera, que esta actuación tiene como finalidad, poner en conocimiento de la fiscalía general de la Nación la situación, para que adelante de manera célere y adecuada las investigaciones correspondientes.

Como administración pública y atendiendo nuestro principio rector de trabajar “Por y para la gente”, cumplimos con nuestro deber de poner en conocimiento de los organismos competentes cualquier situación que pueda afectar el patrimonio público.

Por ello, se hace un llamado a la prudencia y al respeto por las competencias de las instituciones, así como por el desarrollo normal de las investigaciones, evitando especulaciones que puedan interferir con el curso legal y judicial del proceso.

El Gobierno Departamental se dispone a colaborar plenamente con las autoridades investigativas y judiciales, informando a la opinión pública, dentro de los límites legales, sobre cualquier avance relevante que resulte de esta investigación.

La transparencia, la legalidad y la defensa de los intereses de nuestro territorio, son pilares fundamentales de principal observancia por esta administración.

Estudiantes de la institución universitaria EAM denuncian millonario robo al interior de la institución, donde los delincuentes forzaron la puerta de un salón y se llevaron computadores, y otros elementos avaluados en por lo menos de 30 millones de pesos.

Tras la denuncia la Institución Universitaria EAM emitió un comunicado oficial. La institución rechaza categóricamente estos actos que atentan contra la confianza de la comunidad académica.

Informaron que ya se activaron los protocolos y el caso está en manos de las autoridades competentes (Sijín y Fiscalía).

Los alcaldes de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez Brito; Montenegro, Gustavo Adolfo Pava Busch; Armenia, James Padilla García; y Calarcá, Juan Sebastián Ramos Velasco, fueron designados en la Asamblea Corporativa como delegados de los mandatarios municipales ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ para la vigencia 2026.

Los alcaldes tendrán la responsabilidad de participar en la toma de decisiones estratégicas de la Corporación, aprobar planes, programas y proyectos, hacer seguimiento a la gestión institucional y velar por el cumplimiento de la misión ambiental en el departamento, en representación de los municipios del Quindío.

Spirit Airlines volará todos los días entre Florida y Armenia. incrementando la capacidad internacional desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood hacia el Aeropuerto Internacional El Edén, que sirve a la ciudad de Armenia, en Colombia.

Actualmente, Spirit opera cinco vuelos semanales —todos los días excepto martes y miércoles— en aviones Airbus A320 con capacidad para 186 pasajeros en clase única. Sin embargo, a partir del 12 de marzo la operación pasará a ser diaria, lo que permitirá mejorar la conectividad directa entre ambas ciudades y ofrecer mayor flexibilidad en la planificación de viajes.

En una acción de control orientada a proteger el espacio público y garantizar el cumplimiento de la norma, la alcaldía de Armenia suspendió temporalmente y por 10 días, la actividad económica de un restaurante ubicado en el Paradero con Espacio, Los Naranjos, en la calle 50 y 50A entre las carreras 41F y 42, por incumplimiento en los requisitos legales exigidos para su funcionamiento.

El procedimiento se efectuó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Alcaldía de Armenia, a través de las secretarías de Gobierno y Convivencia, Salud y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con el fin de confirmar la documentación obligatoria para el desarrollo de la actividad comercial.

Luego de verificar los documentos requeridos y obligatorios para desarrollar la actividad económica, como el uso del suelo, el concepto de seguridad humana emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos, el contrato de aprovechamiento económico del espacio público y el concepto sanitario emitido por la Secretaría de Salud, concluyeron que el establecimiento no cumple con las condiciones legales requeridas.

Anteriormente, el establecimiento ya había sido sancionado por la Inspección 13 de Control Urbano con una multa superior a los $52 millones, y con la orden de demolición de un cerramiento construido, con el fin de restituir el espacio público para el uso de la comunidad.

La Alcaldía de Armenia reiteró que la ocupación indebida del espacio público constituye una infracción que acarrea sanciones económicas y medidas correctivas conforme a la Ley 1801 de 2016, e invitó a los ciudadanos y comerciantes a respetar las normas urbanísticas y el espacio público que es un bien colectivo.

La Inspección 13 de Armenia suspendió la obra de urbanización en la modalidad de desarrollo que se adelantaba en un inmueble ubicado en la avenida Centenario, contiguo al conjunto cerrado Germania.

Según el informe de la alcaldía, al momento de la intervención, la obra se encontraba en etapa de adecuación del terreno y movimiento de tierra. Si bien el proyecto contaba con licencia urbanística otorgada por Curaduría Urbana, la autoridad determinó la suspensión preventiva debido a inconsistencias en la identificación geoespacial del predio consignada en la licencia.

Además, evidenciaron que las actividades de adecuación del terreno se estaban ejecutando sobre predios aledaños no comprendidos dentro del acto administrativo.

El inspector de Control Urbano del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Juan Alexánder Vargas Amaya, reiteró en el llamado para que se cumpla con la normatividad. “El llamado es para los constructores y urbanizadores para que cumplan de manera estricta con las normas urbanísticas vigentes, con el fin de evitar la imposición de medidas preventivas como la suspensión de obras”

Advirtió que el incumplimiento de la normativa puede derivar en la imposición de comparendos, denuncias penales por fraude a resolución administrativa de policía y, en decisiones de fondo, la aplicación de medidas como demolición, remoción de bienes, multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e ingreso al Registro Nacional de Medidas Correctivas, RNMC, administrado por la Policía Nacional.

En el Quindío intensifican capacitaciones para evitar la comercialización ilegal o adulterada de los granizados con licor, autoridades advierten que la venta de licor por redes sociales en la mayoría es adulterada

Y es que sin duda está en auge la comercialización de este tipo de bebidas con alcohol sobre todo en los jóvenes por lo que las autoridades establecen estrategias para evitar el contrabando o licor adulterado.

En efecto en las instalaciones de la gobernación departamental se llevó a cabo una capacitación dirigida a empresarios de establecimientos que comercializan granizados con licor.

Uno de los asistentes es Sebastián Bonilla de una ventanilla ubicada en el barrio Los Naranjos y Laureles de la ciudad quien considera este tipo de espacios fortalecen los procesos y mejoran la prestación de los servicios.

Al respecto el director tributario de la secretaría de hacienda del departamento, Andrés Mauricio Olarte dijo que buscan fomentar las capacitaciones para que los empresarios entiendan la importancia de la legalidad.

Recordó que en los operativos han encontrado diferentes licores que no cumplen con los requisitos y aún más grave adulterados que impactan directamente en la salud pública.

Resaltó que intensifican los operativos con el equipo Anti-contrabando en los locales comerciales de los diferentes municipios y en los principales corredores viales. Asimismo, advirtió que la mayoría de los licores que se comercializan por internet son adulterados por eso envío la alerta ya que es común que se venda a través de Instagram o Facebook.

se llevó a cabo el primer Comité Intersectorial Departamental para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, convocado por la Secretaría de Salud del Quindío a través de la dirección de Salud Pública.

Durante la jornada se destacó la importancia de consolidar un trabajo sistemático entre entidades del orden nacional en conjunto con lo territorial, con el propósito de garantizar un enfoque de derechos y una respuesta integral a las víctimas, así como avanzar en las estrategias que permitan superar las barreras institucionales que dificultan el acceso oportuno a la atención.

No paran las quejas por dificultades en la entrega de medicamentos para usuarios de la Nueva EPS en Armenia, denuncian que los pendientes agravan las condiciones de salud

Uno de los usuarios afectados es Carlos Julio Calderón quien evidenció la gravedad de la situación puesto que padece de hipertensión y es clave la entrega oportuna de los medicamentos para garantizar las buenas condiciones de su salud.

Relató que en el mes de octubre del año 2025 le entregaron la mitad de los medicamentos que eran requeridos y en diciembre nuevamente fue a reclamar, pero le dijeron que no tenían disponibilidad. Destacó que ya en el mes de enero desde la EPS les informaron que debían registrar en el sistema las fórmulas y hasta la fecha solo le llegan mensajes de que están en la gestión.

Manifestó que el panorama es desalentador y que debe asumir los costos puesto que sus medicamentos son fundamentales para tratar su hipertensión, lo que considera insólito es que cada mes sin falta le descuentan de su pensión la cuota correspondiente.

Dijo que empezó a sufrir de vértigo lo que incluso ha generado que deba ser hospitalizado por lo que considera no es justo que se agrave su salud por la falta de tratamiento oportuno.

La Alcaldía de Armenia habilitó el Portal Tributario, la plataforma virtual que permite a los ciudadanos de la capital quindiana consultar y pagar sus impuestos municipales de forma rápida, segura, sin filas y desde casa.

A través de esta herramienta, los contribuyentes pueden acceder al estado de cuenta del impuesto Predial, generar la factura o realizar el pago electrónico mediante PSE, desde el celular o computador, evitando desplazamientos hasta las ventanillas de la Tesorería y ahorrando tiempo.

El acceso se realiza a través de www.armenia.gov.co, en la opción Trámites y Servicios, Portal Tributario.

En un paso histórico para su desarrollo académico, la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt realizó el lanzamiento de sus primeros tres posgrados propios, una apuesta que fortalece su crecimiento institucional y amplía las oportunidades de formación avanzada para profesionales de la región y del país

Entre la nueva oferta se encuentran: la Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento y la Innovación, la Especialización en Gerencia Estratégica de las Operaciones, y la Especialización en Psicología Jurídica y Forense, programas diseñados desde diferentes disciplinas para responder a las demandas del sector productivo, empresarial y social.

En el marco del Encuentro Internacional Ecoovida 2026, que se realiza del 21 al 23 de febrero en Cartagena y Turbaco (Bolívar), el departamento del Quindío participa con una delegación integrada por siete (7) representantes de iniciativas productivas, organizaciones y procesos asociativos del territorio.Circasia y Filandia, a través de las asociaciones ASOPRACIR y AMERCARCIR, quienes exhiben iniciativas relacionadas con producción agropecuaria a pequeña y mediana escala.

En deportes, En el estadio Centenario de Armenia, el Deportivo Pereira empató 2 a 2 con el Deportivo Pasto por la octava fecha de la Liga Betpley Dimayor del 2026.

Con este resultado, Pasto llega a 15 puntos y se mantiene en la pelea por el liderato, mientras que Pereira suma, pero sigue necesitado de victorias para salir de la parte baja de la tabla.