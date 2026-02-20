Viernes 20 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Dias de cielo nublado en Armenia, avioneta decorativa en el comando de la Policía en el Quindío. Foto: Adrián Trejos

Armenia

Desde la Diócesis de Armenia llaman la atención a desarmar el lenguaje en medio de la jornada electoral

En el marco de la jornada electoral de congreso que se vivirá el próximo domingo 8 de marzo, el obispo de la Diócesis de Armenia Monseñor Carlos Arturo Quintero sostuvo que es fundamental apostarle a un lenguaje desarmado entre las campañas políticas para evitar la polarización que tanto afecta.

Asimismo, realizó un llamado especial a los medios de comunicación a realizar un trabajo enfocado a la unidad para ser un profeta de la esperanza en pro de la comunidad y la democracia.

También dijo que es posible construir democracia sin sesgos políticos ni religiosos sino apuntando a la verdad para minimizar hechos que afecten en medio de la disputa electoral que se vive en el país.

La Alcaldía de Armenia, a través del secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, como delegado encargado para la comisión electoral, sostuvo una reunión con Nicolás Koukoullis, en el marco de las actividades oficiales que adelanta la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el país.

Durante el encuentro se explicó que la misión viene realizando desplazamientos permanentes y programados a distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, en cumplimiento de su mandato internacional de observación independiente, imparcial y técnica.

La Unión Europea, por intermedio de esta delegación, hace seguimiento a las diferentes etapas del proceso electoral para contribuir a la transparencia, la confianza ciudadana y el fortalecimiento democrático.

En la más reciente sesión del Comité de Garantías Electorales en Armenia se determinó que este sábado 21 de febrero se realizará un simulacro en 34 instituciones educativas del municipio.

Entre tanto, durante el encuentro, el director del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Santiago Morales Arcila, informó que la Administración Municipal viene trabajando de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil en todos los aspectos logísticos necesarios para el desarrollo del proceso electoral, incluyendo la disposición de mesas, sillas, carpas, papelería, camionetas y demás requerimientos operativos.

Indicó que ya se encuentra cubierto el componente logístico general, incluyendo el tema de iluminación en las instituciones educativas que funcionarán como puestos de votación, entre ellas la sede La Cecilia.

En materia de alimentación, la Alcaldía Municipal, a través del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros destinará un presupuesto de 113 millones de pesos para la jornada, mientras que el proceso contractual global para las elecciones de Congreso de la República y Presidenciales, primera y segunda vuelta, ascenderá a aproximadamente 400 millones de pesos.

En cuanto al control de la publicidad política, el Departamento Administrativo de Planeación reportó que en lo corrido del año se han desmontado 12 vallas que incumplían la normatividad vigente, algunas por superar los 8 metros cuadrados permitidos y otras por no cumplir con los requisitos establecidos por la regulación actual.

A través de un comunicado público, el candidato a la Cámara de Representantes por el Quindío del Centro Democrático, Jesús Armando ‘Chucho’ Bedoya, aclaró que el señor Bryant Naranjo no hace parte actualmente de su equipo de campaña.

En el documento, Bedoya explicó que “Naranjo no ha ocupado cargos directivos, administrativos ni de coordinación política” dentro de la estructura del proyecto que lidera”

También afirmó que cualquier decisión o situación personal relacionada con funcionarios debe ser investigada y aclarada por las autoridades competentes, garantizando transparencia y debido proceso.

Esto debido a la denuncia y la polémica contra el exsecretario de agricultura Bryant Naranjo que presuntamente habría empeñado una camioneta de la gobernación cuando se desempleo en ese cargo en la gobernación del Quindío el año pasado.

De otro lado a través de un video en la red social Instagram, el candidato a la cámara de representantes del pacto histórico Cristian Giraldo anunció que renuncia a su aspiración política aduciendo presiones relacionadas con aspectos personales de su vida.

Y agrega “Es por esa razón que decido a través de este video retirarme de la campaña de la lista del Pacto Histórico, decido bajarme de la lista”

En noticias judiciales, ya son 30 los homicidios este año en el departamento del Quindío, el último caso se presentó el miércoles 18 de febrero de esta semana donde fue asesinado según reporta la crónica del Quindío un hombre identificado como John Fredy Benavides Ortega, de 38 años de edad en el barrio Grisales del municipio de Quimbaya.

En el Quindío, tropas de la Octava Brigada del Ejército y la Policía dan golpe contra las bandas que se dedican al tráfico de estupefacientes y los homicidios en ese departamento

Ejército y Policía capturaron a tres hombres quienes presuntamente pertenecen al grupo delincuencial organizado La Nueva Oficina e incautaron 50 kilogramos de marihuana tras operaciones militares en Quindío

En una primera acción, tropas del Batallón de Montaña N.° 5, con el apoyo judicial de Sijín Ditra, unidades de la seccional de tránsito y transporte, efectuaron un allanamiento en un inmueble ubicado en el casco urbano del municipio Armenia, Quindío, que al parecer sería el centro de coordinaciones delictivas del grupo armado organizado La Nueva Oficina.

En el lugar fueron capturadas tres personas que presuntamente pertenecerían a este grupo delincuencial organizado. Entre estos se encontraba un hombre conocido como alias el Diablo, presunto autor de homicidios selectivos en contra de la población civil y cabecilla del narcomenudeo, encargado del tráfico de material de guerra y de sustancias alucinógenas en los municipios de Calarcá, Buenavista, Circasia y Armenia.

Así mismo, fueron incautados un revolver, 8 cartuchos de calibres 6.35, 9 mm y 38 mm; 3 cartuchos percutados, 17 paquetes de marihuana con aproximadamente 5 kilogramos del alcaloide y 3 celulares. Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para adelantar los actos urgentes y la debida imputación de cargos.

Gracias a este resultado se afecta de manera directa el delito de la extorsión y del narcomenudeo que tanto afecta a los comerciantes, empresarios y a la población joven del departamento.

Por otro lado, en el túnel Oso de Anteojos, mediante un puesto de control nocturno realizado en coordinación y con el apoyo de la Policía de Tránsito y transporte del Quindío, las tropas del Batallón de Montaña N.° 5 detuvieron un bus intermunicipal que cubría la ruta de Armenia-Bogotá. Al realizar el registro al automotor, en el maletero, fueron hallados 44 paquetes que al parecer contenían sustancias alucinógenas.

Luego de la verificación de la autoridad competente, se determinó que se trataba de 50 kilogramos de marihuana, los cuales les generarían réditos a grupos delincuenciales organizados al servicio de grupos armados organizados residuales (GAO-r), con área de injerencia entre los departamentos del Valle del Cauca y Tolima.

La Policía de Tránsito y Transporte, capturó a dos mujeres por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego municiones o accesorios en el municipio de La Tebaida. Es de resaltar que, estas mujeres se dirigían desde la ciudad de Cali a la ciudad de Bogotá y en su equipaje les fue hallado un tiquete de regreso vía aérea con la ruta Bogotá -Cali.

La CRQ informa a la comunidad que fue formalizado el Acuerdo 001 de 2026, mediante el cual el Consejo Directivo designó a Juan Esteban Cortés Orozco como director general (e) de la entidad

Con este trámite se garantiza la continuidad administrativa, financiera y operativa de la Corporación, asegurando el cumplimiento de sus funciones misionales y la prestación de los servicios a la ciudadanía.

En el Quindío refuerzan planes de control y prevención al sector hotelero para garantizar la formalidad y la seguridad

Precisamente se llevó a cabo una reunión entre el gremio y las autoridades del departamento con el objetivo de establecer las estrategias que permitan hacerle frente a la ilegalidad.

El secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaria indicó que establecen una red de seguridad con todo el sector hotelero y las diferentes instituciones con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de los turistas en la zona urbana y rural de los diferentes municipios del Quindío.

Afirmó que también realizarán controles y capacitaciones respecto de la informalidad en el gremio hotelero para brindar todas las garantías a quienes visitan el departamento. Considera que la mayor preocupación del sector es la informalidad puesto que expusieron ante las autoridades que existen alojamientos que no cuentan con los permisos correspondientes.

A propósito, se llevó a cabo una jornada de vigilancia y control a los establecimientos turísticos de la vereda La Esperanza del municipio de Montenegro donde hubo cierre preventivo de un alojamiento por no cumplir con el concepto técnico sanitario.

Gremios en el Quindío respaldan que se mantenga el salario mínimo con el incremento que fue establecido para el año 2026

Y es que en las últimas horas el gobierno nacional anunció que el decreto provisional del salario mínimo seguirá con el mismo incremento del 23%, el cual queda en dos millones de pesos.

Al respecto el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada reconoció que desde el inicio el salario mínimo tuvo un incremento muy alto, sin embargo, al ser una realidad hoy en día lo ideal es que se mantenga ese porcentaje.

Enfatizó que no están de acuerdo en que se retroceda en dicho aumento porque existen derechos adquiridos y el llamado que realizan desde el sector empresarial del departamento es que a un futuro se establezcan los parámetros correspondientes en cuanto a la productividad e inflación.

Afirmó que no tienen el dato de empresas cerradas por el aumento que se fijó desde el mes de diciembre del año 2025, pero si tienen la claridad de la disminución de los empleos y el riesgo del aumento de la informalidad.

La Inspección 13 de Convivencia y Paz de Control Urbano suspendió una obra de urbanización en la modalidad de desarrollo que se adelantaba en un inmueble ubicado en la avenida Centenario, contiguo al conjunto cerrado Germania.

Al momento de la intervención, la obra se encontraba en etapa de adecuación del terreno y movimiento de tierra. Si bien el proyecto contaba con licencia urbanística otorgada por Curaduría Urbana, la autoridad determinó la suspensión preventiva debido a inconsistencias en la identificación geoespacial del predio consignada en la licencia.

Además, se evidenció que las actividades de adecuación del terreno se estaban ejecutando sobre predios aledaños no comprendidos dentro del acto administrativo.

El inspector de Control Urbano del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Juan Alexánder Vargas Amaya, reiteró en el llamado para que se cumpla con la normatividad. “El llamado es para los constructores y urbanizadores para que cumplan de manera estricta con las normas urbanísticas vigentes, con el fin de evitar la imposición de medidas preventivas como la suspensión de obras”, agregó.

Advirtió que el incumplimiento de la normativa puede derivar en la imposición de comparendos, denuncias penales por fraude a resolución administrativa de policía y, en decisiones de fondo, la aplicación de medidas como demolición, remoción de bienes, multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e ingreso al Registro Nacional de Medidas Correctivas, RNMC, administrado por la Policía Nacional.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Julián Velásquez, dueño de café La Tertulia uno de los locales comerciantes que resultó afectado el pasado miércoles por el vendaval que provocó la caída de varios árboles en la plaza de Bolívar de Calarcá que dejó dos personas heridas.

Julián Velásquez comerciante: la situación fue bastante complicada, no nos esperábamos un vendaval tan fuerte y que tuviéramos tantos destrozos, la situación ocurre debido pronto al deterioro que tienen nuestros árboles es también para tener presente de una vez que hay que prestarles más atención y no son más que una decoración, como pronto a veces los vemos que son parte solo del paisaje.

Necesitan mucho cuidado porque también se envejecen y también obviamente entran en estado como de desnutrición y esto lleva a que se caigan pues más fácil las ramas, ya se han presentado caída de ramas, lo que pasó en el Parque Fundadores, lo que pasó hace unos años en el Parque Sucre en Armenia también, entonces también aquí nos puede servir antes de que ocurra una tragedia.

Afortunadamente, lo que pasó ayer solo fueron daños materiales, pudo haber causado una tragedia de gran tamaño, pero por fortuna no había nadie en las mesas de los negocios por porque estaba lloviendo muy fuerte y se la gente se desplazó.

Julián Velásquez: Esperamos que nos permitan al menos reabrir pronto porque pues no solo la afectación material, sino no poder abrir nuestros negocios durante mucho tiempo nos va a afectar económicamente y esperamos que al menos se nos gestione pronto la reapertura, poder funcionar al menos con lo que haya y luego la recuperación del establecimiento que a pesar de que fueron bastantes destrozos, se pueden recuperar relativamente rápido debido a que la construcción principal no sufrió daños considerables y ya el resto pues fue mobiliario, mesas, sillas.

La Iglesia católica en el Quindío continúa con la recolección de ayudas humanitarias para los damnificados de las inundaciones en Córdoba

Recordemos que el departamento de Córdoba resultó afectado generando miles de damnificados debido a las graves inundaciones producto del frente frío que impactó el territorio. Diferentes instituciones se han sumado a nivel país para recolectar ayudas que permitan mitigar un poco la contingencia que vive la comunidad de la zona.

A propósito, la iglesia católica anunció hace una semana que se sumaban a la campaña de solidaridad y actualmente continúa vigente.

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero informó que los centros de acopio que son pastoral social y banco de alimentos siguen atentos para recibir las ayudas en especie o a través de una cuenta bancaria. Resaltó que aspiran a que esta semana puedan enviar las ayudas recolectadas a nombre de toda la Diócesis de Armenia e incluso han dialogado con el obispo de Montería.

La Lotería del Quindío transfirió durante la vigencia 2025 más de $15.000 millones al sector de la salud, recursos que se convierten en un respaldo fundamental para el fortalecimiento de hospitales, programas de atención y servicios médicos en el departamento.

De acuerdo con el gerente, Ricardo Emilio Muñoz Arbeláez, estas transferencias se distribuyen así: más de $6.900 millones provenientes de las ventas directas de la Lotería del Quindío, más de $7.600 millones a través del concesionario de chance, y más de 1.200 millones mediante la sociedad con el Extra de Colombia.

Prosperidad Social modificó el calendario de entrega de transferencias monetarias para ajustarlo al inicio del contrato de operación que garantiza la distribución de los recursos.

El 27 de febrero inicia el trámite de la transferencia de Colombia Mayor con un ciclo doble. “Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”, dijo Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

En el caso de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el primer ciclo de la entrega de recursos está proyectado para la segunda y tercera semana de marzo.

La focalización de nuevos hogares se realizará en los ciclos 2 y 5, como una medida de eficiencia administrativa. Esto significa que, para el ciclo 1, se utilizará la base de beneficiarios correspondiente al último ciclo de 2025.

Respecto al programa Renta Joven, la entrega de transferencias a los beneficiarios bancarizados se realizará el próximo martes 24 de febrero. Para los jóvenes que reciben el incentivo mediante la modalidad de giro, se está a la espera de la entrada en ejecución del operador bancario que permitirá efectuar las transferencias

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, sostuvo una reunión estratégica con el presidente nacional de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - Cotelco, José Andrés Duarte, quien anunció que el departamento será sede de la próxima asamblea nacional de la entidad gremial, prevista para el mes de abril. Este importante encuentro ratifica la confianza del sector hotelero en el Quindío como escenario idóneo para grandes eventos del orden nacional.

Un total de 85 miembros de la comunidad académica de la Universidad Alexander von Humboldt han participado en experiencias internacionales durante los últimos dos años, consolidando así la apuesta institucional por una formación con visión global.

Estos intercambios no sólo fortalecen el perfil profesional de quienes viajan, sino que también enriquecen todo el ambiente académico al traer nuevos conocimientos, perspectivas culturales y redes de contacto.

Del total de participantes, 2 asistieron a congresos internacionales, 10 realizaron estancias de investigación del programa Delfín, 38 cursaron diplomados internacionales, 12 hicieron parte del voluntariado MIVI, 5 desarrollaron prácticas profesionales en el exterior y 17 participaron en distintos eventos académicos fuera del país.

Los destinos con mayor número de movilidades han sido España, México, Brasil y Ecuador, países que se han convertido en aliados estratégicos para el intercambio académico y cultural. Allí, los participantes han podido fortalecer competencias investigativas, profesionales y personales en contextos reales de aprendizaje.

En la Asamblea del Quindío en la Comisión Tercera, fue aprobado en primer debate, con cuatro votos positivos, el proyecto de ordenanza que busca crear la Mesa Departamental de Compras Públicas Locales de Alimentos, iniciativa orientada a fomentar las compras públicas locales en la región.

Este proyecto, impulsado por la Secretaría de Agricultura, tiene como finalidad crear una instancia consultiva que permita hacer seguimiento a los acuerdos comerciales suscritos entre las entidades públicas que integren la mesa y los pequeños productores agropecuarios, fortaleciendo así la economía rural y promoviendo el consumo de productos locales.

En Armenia proyectan un centro de inteligencia artificial empresarial para fomentar las herramientas tecnológicas y la productividad

Luis Nogales es el vicepresidente corporativo para la compañía Servinformación quien dio a conocer que llevarán a cabo la apertura del centro de inteligencia artificial empresarial con el fin de compartir la experiencia tecnológica para fortalecer los procesos empresariales.

Destacó que los empresarios se beneficiarán a partir de los casos de uso y sesiones de co-creación para implementar la eficiencia operativa y financiera. Aseguró que realizarán inversiones con el personal del equipo de innovación donde prestarán acompañamiento y consultorías a las diferentes empresas de la ciudad.

Aclaró que las empresas recibirán capacitaciones en cómo mejorar la productividad y cómo entender al cliente a través de las diferentes tecnologías.

En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada dijo que el edificio de al frente de la entidad dedicado 100% al convenio para fortalecer a los empresarios.

Señaló que invitarán a los diferentes sectores como el gastronómico que es uno de los más importantes con el objetivo de que sean mucho más eficientes. Destacó que cientos de empresarios serán beneficiados dependiendo de las necesidades de cada uno de los sectores económicos del departamento.

Dijo que tendrán personal trabajando desde el Quindío y externos serán quienes capacitan para generar que asistan masivamente al centro que estará habilitado en los próximos meses.

En deportes, los deportistas del departamento del Quindío lograron resultados destacados en la primera Válida Nacional de MTB, Mountain Bike disputada en Calarcá.

Dylan Maya se coronó campeón en la prueba de Gymkhana, Juan Miguel León fue segundo en la categoría junior masculina XCO y tercero en Short Track, mientras que Melany Muñoz e Isabella Morales alcanzaron el tercer lugar en sus respectivas pruebas.

De otro lado, hoy hay futbol en el estadio Centenario de Armenia de la liga Dimayor, entre el Deportivo Pereira y el Deportivo Pasto a las 8 y30 de la noche.