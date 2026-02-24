Mañana habrá suspensión del servicio de agua en algunos sectores

Cúcuta

La empresa de acueducto de la ciudad, Aguas Kpital Cúcuta adelantará trabajos de renovación y conexión de redes, así como actividades de mantenimiento programado, motivó que derivará en suspensión del servicio en algunos sectores.

La suspensión del servicio se desarrollará en los siguientes barrios: El Centro, El Llano, La Sexta, Latino, El Contento (hasta la calle 13), El Callejón, La Playa, San Miguel (hasta la avenida 16), Quinta Vélez, Carora (hasta la avenida 11) y Pueblo Nuevo; Caobos, Barrio Blanco, El Rosal y Puente Barco; Aeropuerto, Toledo Plata (hasta la avenida 13), Virgilio Barco (hasta la calle 26), El Porvenir, El Dorado, Villas de Los Tejares, Los Girasoles y parte occidental de la Urbanización Panamericana; Palmeras (hasta la avenida 23), Atalaya II y III Etapa, Atalaya I Etapa (hasta la avenida 23), Cúcuta 75, y parte noroccidental de La Victoria; parte alta de San Mateo, Bogotá, Bellavista-Morelly.

La empresa les recordó a los usuarios la importancia de aprovisionarse del preciado líquido en el momento que tengan agua en sus hogares, manteniendo siempre su tanque de almacenamiento lleno, limpio y bien tapado.

Así mismo informó que a través de la línea de atención al usuario 116 o 3189242000 se responderán inquietudes y asistencia.