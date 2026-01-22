Comunidad del asentamiento Alfonso Gómez, en Cúcuta, alerta afectaciones por cortes de agua

Cúcuta

Habitantes del asentamiento humano Alfonso Gómez, ubicado en inmediaciones del anillo vial occidental de Cúcuta, expresaron su preocupación por los reiterados cortes en el servicio de agua potable, situación que aseguran afecta gravemente a una población vulnerable, en su mayoría migrante.

Ciro Alfonso Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal, aseguró que la problemática se agrava por las condiciones económicas de la comunidad. “Es una situación muy precaria que perjudica en un alto porcentaje a la comunidad asentada aquí, teniendo en cuenta que la mayoría son personas migrantes, sin recursos ni empleo sostenible para asumir compromisos económicos, son más de 600 millones que adeudamos”, explicó.

El líder comunitario señaló que, aunque existe una deuda, han buscado alternativas para llegar a acuerdos. “Se ha tratado de hablar y visualizar la forma de cuadrar la deuda, pero también hay que aclarar irregularidades internas y revisar cómo se está consumiendo el servicio, porque nuestra comunidad es verdaderamente vulnerable”, afirmó.

Según Gómez, funcionarios de la empresa de servicios públicos han realizado suspensiones del suministro sin previo acuerdo. “Se han hecho cortes del servicio de agua, lo cual es vital porque aquí hay niños, personas enfermas y discapacitadas. Estamos planteando llegar a acuerdos y reorganizar la situación con la administración y la fundación”, indicó.

Desde la comunidad, Luis Gaona, uno de los afectados, denunció que el corte fue realizado sin previo aviso. “Llegaron ayer y cortaron el agua sin decirme nada. No tengo para comer ni para lavar, me ha tocado buscar agua con los vecinos y cargarla en balde para poder preparar mis alimentos”, relató.

Los habitantes del asentamiento Alfonso Gómez hicieron un llamado a la Fundación V&C y a las autoridades locales para que se revise la situación y se garanticen acuerdos que eviten la suspensión de un servicio esencial.