Daniel Muñoz es “fantástico”: elegido en el equipo ideal de la Premier League

Daniel Muñoz sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. El lateral antioqueño ha sido fundamental en los objetivos del Crystal Palace y su aporte, tanto ofensivo como defensivo, es crucial para el técnico Oliver Glasner, quien por estos días padece de la ausencia del colombiano.

El futbolista de 28 años se encuentra rehabilitándose de una cirugía de rodilla a la que se sometió, por un inconveniente que venía padeciendo desde hace algunos meses. Muñoz ya se ha perdido 6 partidos por todas las competencias, en las que su equipo ha obtenido apenas dos victorias.

Muñoz, elogiado y destacado entre los mejores

Jamie Carragher, exfutbolista y quien se desempeña actualmente como comentarista de Sky Sports, volvió a elogiar a Muñoz a mitad de la temporada. Aseguró que es un jugador fantástico y lo incluyó en su XI ideal de lo que va de la campaña.

“Fantástico. Es parte de una unidad realmente fuerte defensivamente. No ha estado presente en los últimos dos juegos, pero ha hecho tres goles y un par de asistencias también, por lo que creo que es fantástico”, aseguró Carragher.

El XI de Carragher se completa de la siguiente manera: Robin Roefs, arquero del Sunderland; Marc Guehi, central del Crystal Palace; Gabriel Magalhaes, del Arsenal; Riccardo Calafiori, lateral zurdo del Arsenal; Granit Xhaka, del Sunderland; y Declan Rice, del Arsenal, en la primera línea. Un poco más adelante, Bruno Fernandes, del Manchester United; Morgan Rogers, del Aston Villa; Antoine Semenyo, del Bournemouth; y Erling Haaland, del Manchester City.

¿Cuándo podría regresar Muñoz?

El último juego de Muñoz fue ante el Burnley el 3 de diciembre, en el que marcó el gol del triunfo. Luego fue operado y se espera que su regreso a las canchas se dé entre mediados de enero y finales del mismo mes, por lo que podría estar habilitado para el duelo ante Sunderland el 17 de enero en Premier League, o contra el Chelsea el 25 de enero, también por la liga local.

Una vez retorne a la competencia, Muñoz entrará en la recta de lo que será la preparación para el Mundial 2026, donde su figura promete ser clave para la Selección Colombia, que tendrá amistosos en marzo frente a Francia y Croacia.