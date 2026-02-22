Más de 34.600 docentes presentaron prueba de ascenso: ¿Qué significa para el país?

El Ministerio de Educación Nacional informó que este domingo 22 de febrero terminó en todo el país la prueba de ascenso y reubicación salarial para docentes del sector oficial. La jornada contó con la participación de 34.607 docentes que presentaron la evaluación, lo que representa una asistencia del 99,25 % frente a los 34.867 que estaban citados.

La evaluación del docente en Colombia se llevó a cabo en 76 puntos de aplicación distribuidos en 54 municipios de 31 departamentos, bajo la coordinación de la Universidad de Antioquia.

¿Por qué es importante y cómo funciona?

Para entender la importancia de lo sucedido, primero hay que explicar cómo está organizada la carrera docente en el sector público.

El escalafón docente es el sistema que ordena a los maestros por niveles o grados. Cada grado reconoce su formación académica, entre ellas, especialización, maestría o doctorado, y también, su experiencia y su desempeño.

A medida que un docente asciende en el escalafón, mejora su salario base. No es un bono temporal, es un aumento permanente que se refleja mes a mes en su sueldo.

Además del ascenso de grado, existe la reubicación salarial, que permite subir dentro del mismo grado pero en un nivel salarial más alto. Es decir, aunque el docente no cambie de grado, sí puede ganar más.

Cabe resaltar que la evaluación hace parte del proceso establecido para los maestros vinculados bajo el Estatuto Docente (Decreto 1278 de 2002), donde se evaluaron las competencias pedagógicas, conocimiento disciplinar y capacidad para resolver situaciones propias del aula. Y que incluso, en 2024, más de 103.000 educadores participaron y en 2025 más del 80.00 logró mejorar sus condiciones salariales con una inversión estimada de $602.222 millones de pesos.

¿Cuándo se publican los resultados?

Según el calendario oficial del Ministerio de Educación, los resultados preliminares de esta prueba se publicarán el 16 de marzo de 2026, seguidos de un periodo para presentar reclamaciones entre el 17 y 24 de marzo.

Finalmente, la lista definitiva de docentes que ascenderán o se reubicarán salarialmente se dará a conocer el 12 de mayo.

¿Por qué es relevante este proceso ahora?

El ascenso o la reubicación salarial depende del puntaje obtenido y del cumplimiento de requisitos previos. Para miles de docentes, este proceso puede traducirse en un aumento permanente en su salario y en mejores condiciones dentro de la carrera pública, además de fortalecer la calidad educativa en el país.

Además, el alto nivel de asistencia, que fue más del 99 %, muestra que la mayoría de los citados decidió participar, lo que refleja el interés por avanzar profesionalmente en un contexto donde el debate sobre condiciones laborales y calidad educativa sigue abierto.